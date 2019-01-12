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сегодня, 11:58 0

Авиарейс с Пхукета прибудет в Благовещенск на 7 часов позже

Авиарейс с Пхукета прибудет в Благовещенск на 7 часов позже
Фото: Амур.инфо

Вечером 12 марта в Благовещенск должен был прибыть авиарейс с Пхукета. Но самолет ожидают рано утром 13 марта. Задержка составит около 7 часов.

По данным сайта Благовещенского аэропорта, рейс IK-2706 авиакомпании «Икар» должен был прибыть 12 марта в 21:20, но теперь расчетное время прибытия – 04:30 13 марта.

Эти сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе аэропорта. Там пояснили, что самолет вылетит позже по настоянию авиакомпании.

При этом авиарейс IK-2705 Благовещенск – Пхукет не задержан. Он должен отправиться 12 марта в 12:20.

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#транспорт

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