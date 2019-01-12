В Тынде будут судить мужчину, воспользовавшегося беспечностью таксиста

В Тынде будут судить мужчину, обогатившегося после ночи, проведенной в машине таксиста. Сам таксист тоже находился в этой машине. Когда он уснул, попутчик занялся его телефоном.

Водитель вез пассажира из Нерюнгри в Тынду. На железнодорожный вокзал они приехали ночью и решили дождаться утра в машине. Когда шофер уснул, пассажир – 28-летний, неоднократно судимый житель Якутии – взял его мобильный телефон и отправил сообщение одному из контактов – девушке.

Получив от своего знакомого просьбу занять денег, девушка сделала перевод, не зная, что направляет их мошеннику. Таким образом злоумышленник похитил более 13 000 рублей. «На следующее утро молодой человек из денежных средств, вырученных обманным путем, рассчитался с таксистом и исчез в неизвестном направлении», – сообщают сотрудники Тындинского линейного отдела.

Расследуя уголовное дело, сотрудники уголовного розыска Тындинского ЛО МВД России на транспорте задержали злоумышленника в Бурятии. Он находился у супруги. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Если суд установит его вину, то осужденному может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.