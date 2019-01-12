Девушка отрезала себе часть руки, чтобы получить страховку

В Словении девушка отрубила себе часть руки выше запястья, чтобы получить пособие по инвалидности и страховые выплаты в размере 383 тысяч евро. Полиция возбудила дело по факту мошенничества.

Помимо девушки, в махинациях участвовали трое мужчин в возрасте 29, 58 и 63 лет. Двух фигурантов помоложе уже взяли под стражу, остальные пока оставлены на свободе. Участникам и девушке грозит от одного до восьми лет тюремного заключения.

Следствие установило, что ради получения страховых взносов подозреваемые в конце 2018 года заключили договор о страховании от несчастного случая с пятью компаниями. Женщина изуродовала себя намеренно, имитировав несчастный случай при заготовке дров циркулярной пилой. Сообщник подозреваемой оказал ей первую помощь и вызвал врачей. Отрезанная часть руки умышленно была «забыта» на месте происшествия, чтобы ее нельзя было пришить в ходе операции.

Однако недостающую часть тела в больницу доставили полицейские. Женщина была все-таки спасена от инвалидности. Если бы сделать это не удалось, ей полагалась компенсация в 383 тысячи евро, а также ежемесячная пенсия в размере более трех тысяч. Общий ущерб страховых компаний при таком развитии событий оценили в три миллиона, сообщает РИА Новости.