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Март бьет рекорды: в Благовещенске проснулись бабочки

Март бьет рекорды: в Благовещенске проснулись бабочки
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске раньше времени проснулись бабочки. Одно из насекомых 11 марта нашел школьник. Как пояснили специалисты, раннему пробуждению насекомых способствовала устойчивая теплая погода. По данным Амурского гидрометцентра, средняя температура марта превысила норму на 8 градусов.

Насекомое благовещенский школьник нашел в районе улиц Ленина и Трудовой и принес ее домой.

«Бабочка лежала на крыльце у магазина. Она двигала лапками, и у нее дрожали крылья, я подставил ей палец, и она забралась на него. Я хотел отправить ее в теплое место и принес домой. Папа сказал, что бабочка проснулась раньше времени, потому что подумала, что лето уже наступило», – рассказал Амур.инфо 10-летний благовещенец Вячеслав.

Мальчик надеется, что бабочка доживёт до наступления более теплой погоды, чтобы выпустить ее на волю.

«Конечно, это рановато для бабочек. Но, учитывая теплую погоду, у насекомых же нет календаря или сотового телефона, чтобы посмотреть дату, насекомые просто отреагировали на такое тепло и вышли из мест зимовки. Сейчас опять похолодало, и, естественно, они замерзли.

«Рано просыпается только небольшая часть насекомых, какой-то небольшой процент, для основной популяции угрозы нет, насекомые спят до сих пор. Но отдельные экземпляры, которые оказались в прогреваемых местах или под корой деревьев, просыпаются, так бывает. Обычно в середине апреля у нас начинают уже пчелы летать, бабочки. В этом году на месяц раньше все получилось», – пояснил Амур.инфо начальник благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Павел Жирнов.

Амурский гидрометцентр сообщает, что средняя температура в первой декаде марта превысила норму на 8 градусов и была сравнима с температурой третьей декады месяца. За всю историю Благовещенска теплее было только один раз – в начале марта 2008 года.

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#погода #природа

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