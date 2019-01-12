Пресс-секретарь Путина прокомментировал митинг против изоляции Рунета

Песков обратил внимание на слова одного из участников митинга о том, что власти «хотят нажать кнопку и отключить интернет».

«При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от интернета, а опасаться надо как раз этого. И как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации. (…) Все выступают за свободу интернета, поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать», – заявил представитель Кремля.

Законопроект, о котором идет речь, внесен в Госдуму в середине декабря 2018 года. Его подготовили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. В документе, в частности, говорится о необходимости создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов. Документ также определяет правила маршрутизации трафика, задача которых – минимизировать передачу за рубеж тех данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Кроме того, провайдеры должны установить технические средства, с помощью которых будет определяться источник передаваемого трафика. Законопроект принят Госдумой в первом чтении.