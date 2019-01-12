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сегодня, 11:30 11

Пресс-секретарь Путина прокомментировал митинг против изоляции Рунета

Пресс-секретарь Путина прокомментировал митинг против изоляции Рунета
Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков высказался по поводу массового митинга против изоляции Рунета, который прошел 10 марта. По словам пресс-секретаря президента, в Кремле выступают за свободу интернета, законопроект о «суверенном интернете» направлен на поддержание российского сегмента Сети в условиях угроз, пишет РБК.

Песков обратил внимание на слова одного из участников митинга о том, что власти «хотят нажать кнопку и отключить интернет».

«При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от интернета, а опасаться надо как раз этого. И как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации. (…) Все выступают за свободу интернета, поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать», – заявил представитель Кремля.

Законопроект, о котором идет речь, внесен в Госдуму в середине декабря 2018 года. Его подготовили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. В документе, в частности, говорится о необходимости создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов. Документ также определяет правила маршрутизации трафика, задача которых – минимизировать передачу за рубеж тех данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Кроме того, провайдеры должны установить технические средства, с помощью которых будет определяться источник передаваемого трафика. Законопроект принят Госдумой в первом чтении.

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#закон #российская власть #связь

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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    2 часа назад

    фуфломёт он крысиный

  • meneJer

    meneJer
    2 часа назад

    кто что думает на счет этого?

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Быдло не должно думать, мыслить рассуждать. Быдло должно производить себе подобных : тупых, убогих, пассивных... и зачем быдлу ИНТЕРНЕТ?! Пусть зомбоящик смотрят.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    meneJer

    кто что думает на счет этого?



    Нормальные люди о высказываниях Пескова вообще не думают.



  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Других механизмов воздействий на эту власть у простых людей не осталось. Властьисущие сами это устроили, лишив людей честных выборов, лишив людей честных СМИ, вот пусть теперь и терпят митинги. Лишат митингов, сделают ситуацию ещё хуже, гнев народа найдёт свою дырочку и выплестница в самом неожиданном месте.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    35 минут назад

    О чём истерика, не пойму никак? Вы об чём тут пишите а?

  • anschutka

    anschutka
    7 минут назад

    Совок 2.0

  • Хмык

    Хмык
    7 минут назад

    Сергей Труш

    О чём истерика, не пойму никак? Вы об чём тут пишите а?



    Да нет никакой истерики.



    Просто депутатское быдло решило запретить называть себя быдлом.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 минуты назад

    anschutka

    Совок 2.0



    В чём совок?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 минуты назад

    Хмык

    Сергей Труш

    О чём истерика, не пойму никак? Вы об чём тут пишите а?



    Да нет никакой истерики.

    Просто депутатское быдло решило запретить называть себя быдлом.



    Депутатское быдло запретило называть себя быдлом? А ты себя разрешаем называть быдлом? Хм, по моему за оскорбление в жизни по морде дают, или ты проглотишь, м? Мы глотаешь, Хмык?

  • Хмык

    Хмык
    2 минуты назад



    Ау! Все кидаемся на Навального. Ибо больше не на кого.

    Остальные, типа "оппозиционеры" трусливо стирают свои штанишки.

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