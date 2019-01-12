Размер дохода для комфортного обслуживания ипотеки вырос

Размер рекомендованного семейного дохода в России для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита на 1 марта 2019 года достиг 71,7 тысячи рублей. Годом ранее он составлял 64,7 тысячи рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель рекомендованного семейного дохода – это индикатор доступности ипотечного кредитования для населения, пишет ТАСС. Он фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей по ипотеке к ежемесячным доходам семьи. По расчетам НБКИ, относительно комфортным для заемщика является отношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной трети.

Самый высокий показатель рекомендованного cемейного дохода среди 50 регионов с наибольшим объемом ипотечного пoртфеля зафиксирован в Москве (139,1 тысячи рублей), Московской области (103 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (87,7 тысячи рублей), Ленинградской области (84,8 тысячи рублей) и Республике Саха (Якутия) (83,8 тысячи рублей).

Наименьшее значение отмечено в Кировской (50,6 тысячи рублей) и Вологодской (51 тысяча рублей) областях, Алтайском крае (51 тысяча рублей), Курганской области (51,4 тысячи рублей), а также в Удмуртской Республике (51,8 тысячи рублей).

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, размер комфортного семейного дохода для обслуживания ипотеки вернулся на уровень середины 2017 года. По его мнению, одной из причин роста показателя является увеличение среднего размера ипотечного кредита пропорционально снижению банками первоначального взноса по ипотеке. Так, доступ граждан к кредитным ресурсам несколько упростился, при этом выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним.