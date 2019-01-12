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сегодня, 11:00 0

В Благовещенске ночью сгорела «тойота» (видео)

В Благовещенске ночью сгорела «тойота» (видео)
Фото: www.instagram.com

В областном центре Приамурья возле дома № 38 по улице Северной произошел пожар. Загорелся припаркованный во дворе Toyota Ipsum. Несмотря на то, что пожарные отреагировали оперативно, машина успела выгореть.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в ночь на 12 марта. Через семь минут пожарные прибыли на место происшествия. За три минуты огонь ликвидировали. Обстоятельства происшествия установят специалисты.

Судя по фото с места пожара, сгоревший автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки.

На видеозаписи, сделанной с верхних этажей дома, видно, что огонь охватил всю машину.

Пользователи соцсетей строят свои версии причин пожара. «Кто-то очень громко слушал музыку», – предположила девушка. «Там двор плохой, машины ставить негде, ставят где придется. Наверное, подожгли недовольные жильцы», – пишет читатель. «В этой машине музыка громкая была?» – спрашивает комментатор.

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#пожары #происшествия #транспорт

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