В Благовещенске ночью сгорела «тойота» (видео)

В областном центре Приамурья возле дома № 38 по улице Северной произошел пожар. Загорелся припаркованный во дворе Toyota Ipsum. Несмотря на то, что пожарные отреагировали оперативно, машина успела выгореть.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в ночь на 12 марта. Через семь минут пожарные прибыли на место происшествия. За три минуты огонь ликвидировали. Обстоятельства происшествия установят специалисты.

Судя по фото с места пожара, сгоревший автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки.

На видеозаписи, сделанной с верхних этажей дома, видно, что огонь охватил всю машину.

Пользователи соцсетей строят свои версии причин пожара. «Кто-то очень громко слушал музыку», – предположила девушка. «Там двор плохой, машины ставить негде, ставят где придется. Наверное, подожгли недовольные жильцы», – пишет читатель. «В этой машине музыка громкая была?» – спрашивает комментатор.