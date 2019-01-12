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сегодня, 10:49 0

В США арестовали Конора Макгрегора

В США арестовали Конора Макгрегора
Фото: AFP 2019 / Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Ирландского бойца MMA Конора Макгрегора арестовали во Флориде (США). Его обвиняют в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени.

Сотрудники органов рассказали, что спортсмен набросился на поклонника возле отеля в районе Майами-Бич, отнял смартфон, растоптал и унес обломки с собой.

9 марта Макгрегор завершил выполнение общественных работ, к которым был приговорен за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года. В течение пяти дней он занимался ручным трудом в двух церквях Нью-Йорка.

Также Макгрегор по решению суда прошел курс по управлению гневом, сообщает «Лента.ру».

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#криминал #происшествия #США

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