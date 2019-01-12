Из благовещенской школы эвакуировали детей

Фото: Амур.инфо

Утром 12 марта в школе № 4 Благовещенска случилось происшествие. Неизвестные распылили в здании перцовый баллончик. Людей эвакуировали на улицу. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник в учебном заведении.

Эти сведения агентству подтвердили в полиции. «Поступило сообщение о том, что неизвестные в школе разбрызгали перцовый газ. На место выехали все заинтересованные службы. В настоящее время полицейскими проводится проверка», – сообщили в МО МВД России «Благовещенский».

По словам родителей учеников, дети жаловались, что им было нечем дышать, «все кашляли и задыхались».

Известно, что в настоящее время учащиеся и сотрудники вернулись в школу. Предварительно, баллончик распылил кто-то из школьников.