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сегодня, 10:43 2

Из благовещенской школы эвакуировали детей

Из благовещенской школы эвакуировали детей
Фото: Амур.инфо

Утром 12 марта в школе № 4 Благовещенска случилось происшествие. Неизвестные распылили в здании перцовый баллончик. Людей эвакуировали на улицу. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник в учебном заведении.

Эти сведения агентству подтвердили в полиции. «Поступило сообщение о том, что неизвестные в школе разбрызгали перцовый газ. На место выехали все заинтересованные службы. В настоящее время полицейскими проводится проверка», – сообщили в МО МВД России «Благовещенский».

По словам родителей учеников, дети жаловались, что им было нечем дышать, «все кашляли и задыхались».

Известно, что в настоящее время учащиеся и сотрудники вернулись в школу. Предварительно, баллончик распылил кто-то из школьников.

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#происшествия #школа

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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    а там что охраны нкт?

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    вот уроды-а если у детей аллергия?

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