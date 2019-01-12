В России создают суверенный интернет для военных

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета. Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). А в Госдуме планируют распространить закон о «суверенном интернете» на гражданскую инфраструктуру.

Первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью она будет готова через два года, сообщили «Известиям» в Минобороны. У МТСС появится собственный поисковик, а для ее независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику. По мнению экспертов, опыт создания такой системы пригодится при формировании национальной сети.

Наравне с защищенным российским сегментом Всемирной сети, проект создания которого сейчас обсуждается, МТСС должна обеспечить электронную безопасность страны, считают специалисты по кибербезопасности. Мультисервисная транспортная сеть связи не будет иметь точек обмена трафиком, связывающих ее со Всемирной паутиной, рассказали в военном ведомстве. Вся важная информация будет храниться на серверах Минобороны. Кроме того, планируется, что МТСС позволит организовать скоростную передачу практически любого объема информации на всей территории страны с использованием технологии Big Data.

МТСС можно будет использовать для работы национального интранета. Сейчас депутаты совместно с представителями интернет-индустрии решают, как это сделать: планируется, что закон о «суверенном интернете» распространится на гражданскую инфраструктуру, чтобы при возникновении серьезных геополитических проблем «можно было переключить нашу систему на автономное функционирование», подчеркнул эксперт.

Минобороны уже начало подготовку к прокладке трансарктической линии для нужд ВМФ и береговых войск. Волоконно-оптический кабель «прошьет» Арктику и Дальний Восток от Североморска до Владивостока, уточнили в военном ведомстве.

Архив данных, формируемый на базе ведомственного документооборота и информации из воинских частей, будет храниться только на серверах Минобороны. Он будет постоянно дублироваться, что поможет сохранить данные в случае повреждения одного из них.

В военном интернете появится и свой семантический поисковик, который позволит запрашивать информацию по ключевым словам или фразам. В базы данных МТСС также будут занесены и постоянно обновляемые сведения о сухопутных войсках, самолетах, подлодках, кораблях и даже космических аппаратах военного назначения.

Пригодится МТСС и в боевых условиях. Так, российский комплекс разведки, управления и связи «Стрелец» уже сейчас позволяет вывести на планшет карту предполагаемого района ведения боевых действий. Разведчики, в свою очередь, смогут ее дополнять полученными данными, используя защищенные каналы. Кроме того, сеть позволяет в защищенном режиме обеспечивать логистику: снабжение войск продовольствием и вещевым имуществом, техникой, вооружением и боеприпасами.