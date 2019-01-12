Глава Циолковского Сергей Левицкий открыл выставку своих картин

11 марта в культурно-досуговом центре «Восток» города Циолковский открылась выставка творческих работ главы ЗАТО Сергея Левицкого. Она получила название «Прикосновение» и посвящена теме единения с Богом.

«Эта выставка – два года работы над самими картинами, и долгая работа над самим собой... Эта та отдушина, которая позволяет мне остановиться и как бы посмотреть со стороны на себя, на окружающих. Для меня это и хобби, и отдых, и труд. Но труд, который в радость. Сделать выставку уговорили друзья. Я буду безмерно счастлив, если у жителей или гостей города появится желание прийти и посмотреть на мои работы», – поделился Сергей Владимирович.

Выставка будет работать с 12 по 25 марта ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19 часов. Вход свободный.