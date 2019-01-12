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сегодня, 10:38 3

Глава Циолковского Сергей Левицкий открыл выставку своих картин

Глава Циолковского Сергей Левицкий открыл выставку своих картин

11 марта в культурно-досуговом центре «Восток» города Циолковский открылась выставка творческих работ главы ЗАТО Сергея Левицкого. Она получила название «Прикосновение» и посвящена теме единения с Богом.

«Эта выставка – два года работы над самими картинами, и долгая работа над самим собой... Эта та отдушина, которая позволяет мне остановиться и как бы посмотреть со стороны на себя, на окружающих. Для меня это и хобби, и отдых, и труд. Но труд, который в радость. Сделать выставку уговорили друзья. Я буду безмерно счастлив, если у жителей или гостей города появится желание прийти и посмотреть на мои работы», – поделился Сергей Владимирович.

Выставка будет работать с 12 по 25 марта ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19 часов. Вход свободный.

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#культура

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Очень замечательно и здорово, Сергей Владимирович!Всегда хорошо, когда Глава творческий человек! Хочется надеется, что в таком знаменитом городе при Космодроме, со временем будет создан и постоянно действующий Выставочный зал! Хочется надеется, что будут организованы и несколько, пусть и небольших, Городских объединений - художников, фотографов, мастеров народного творчества! Что со временем наберется материал для Альбома художников и Альбома фотографов! Что в городе при Космодроме будет активно разрабатываться именно Космическая (!) тема (сам Бог и Гагарин велели!)! Ну, а в перспективе, в этом городе будет создана своя Городская художественная галерея!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    25 минут назад

    Одному мне тошно от этой пародии?

  • Roger Rabbit

    Roger Rabbit
    5 минут назад

    Нет, мне тоже.

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