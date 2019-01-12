«Космоселфи» амурчан отправят в космос

Амурчане еще могут успеть принять участие в акции Роскосмоса #Гагарин85. Участникам предлагают сделать «космоселфи» – сфотографироваться с изображением космонавта и опубликовать его в Инстаграме до 13 марта.

«Во всем мире есть множество мест, связанных с Юрием Алексеевичем, – улицы, площади, учебные заведения. Возможно, вы каждый день проходите мимо памятника Гагарину или у вас дома висит плакат с изображением космонавта. Тогда скорее делайте #космоселфи и участвуйте в нашей акции!» – призывают в инстаграм-аккаунте города Циолковский.

Обязательное условие – указать хэштег #Гагарин85. Профиль участника должен быть открытым. Коллаж из народных фото отправится в космос, к экипажу МКС.