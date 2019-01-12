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сегодня, 10:45 7

Минздрав будет бороться с навязыванием платных услуг в больницах

Минздрав будет бороться с навязыванием платных услуг в больницах
Фото: Амур.инфо

Минздрав решил определиться с тем, какие платные услуги должны быть в поликлиниках и больницах, а от каких необходимо отказаться. Ведомство разработает новые правила оказания дополнительных услуг в государственных медучреждениях, сообщает «Российская газета».

В пресс-службе минздрава поясняют, что платные услуги пациентам порой именно навязывают. В ведомстве говорят, что существующая нормативная правовая база не позволяет четко разграничить, какие услуги должны оказываться гражданам бесплатно, а какие могут быть оказаны за отдельную плату. Кроме того, не урегулирован вопрос о размере стоимости медуслуг, оказываемых на платной основе.

«Несмотря на то что 99 процентов населения страны имеют полисы ОМС, большинство пациентов не всегда четко представляет, какие услуги положены по полису бесплатно, а на какие действие полиса ОМС не распространяется. А администрации учреждений, пользуясь неосведомленностью пациентов, решают вопросы дополнительного финансового обеспечения», – говорит доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян.

По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, доходы от платных услуг могут направляться на поощрение медработников, поэтому те кровно заинтересованы в увеличении платного сегмента. Чаще всего это происходит за счет усложнения возможности получения бесплатной услуги. На бесплатное обследование существует большая очередь – такое объяснение наверняка слышал каждый.

Журавлев напоминает, что любой пациент, если ему навязывают за деньги изначально бесплатную услугу или затягивают сроки направления к специалисту, на операцию, может пожаловаться в страховую компанию. Страховые представители обязаны помочь, вплоть до проведения экспертизы качества оказания медпомощи. Однако далеко не все граждане знают о своих правах.

«Институт страховых представителей помогает гражданам в таких спорах с клиникой, 99,8 процента жалоб решаются в досудебном порядке», – утверждает председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александр Трошин.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Кирилл Парфенов отмечает, что в крупных городах ограничение платных услуг приведет к тому, что за ними придется обращаться в частные клиники, а там цены всегда выше. В населенных пунктах поменьше возможности получения медпомощи будут сокращаться. По-настоящему квалифицированный врач, который может зарабатывать своими знаниями, опытом, либо переедет туда, где у него будет такая возможность, либо уйдет в тень. Медучреждения лишатся возможности поддерживать зарплаты персонала, говорит Парфенов.

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#здоровье #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Проблема должна решаться, хотя бы простым способом. Когда человек поступает в больницу ему должны вручать под роспись брошюру - Памятку (от ОМС) с перечислением разных Правил и Прав больного, с указанием адресов и телефонов для Вопросов и Жалоб, ну и т.д... В Поликлиниках должны быть установлены специальные Стенды. В Больницах не менее 1 раза в неделю должен вести прием больных Представитель ОМС... Есть ряд и других методов, устраняющих поборы и обман людей, находящихся на излечении в больницах. Контроль , конечно же, нужен, в таком самом главнейшем деле для Человека, как здоровье и жизнь! На Федеральном уровне, хотя можно, думается, и на региональном, давно пора, например, учреждать Уполномоченного по правам больных... Давно говорят, но дело с места не сдвигается, и о создании и независимой от Министерства здравоохранения мощной Федеральной патологоанатомической службы, высокооснащенной и с высокооплачиваемыми специалистами. (Сейчас, например, большинство служб (моргов) находятся в ужасающем состоянии, словно и не ХХI век на дворе, а какое-то Средневековье!)... Было бы у власти желание и воля, а Порядок всегда навести можно!

  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    Красавцы! Сначала садят больницы и поликлиники на самоокупаемость, а затем хотят убрать платный сегмент заработка медучреждения. Вы типо там сами зарабатывайте, но платные услуги не оказывайте, а как зарабатывать??? Буфеты открыть, прокат халатов или допустим запустить акцию "стань доктором на час (день). Вся проблема России в тупых чинушах, которые не понимая всей специфики работы различных отраслей лезут со своими программами, которые от реальной жизни очень далеки.

    Страховые эти тоже только геморрой создают и доктор вместо того чтобы работать с пациентами, работает с бумагами.

    Закупите больше оборудования, увеличьте штат, поднимите зарплаты, избавьте от бесконечных проверок страховых и ФМС. Тогда будут все счастливы и пациенты и врачи. А да деньги же нужны...Блин, а нам помогать Сирии, Донбасу, Венесуэле...Видимо счастливые будут, но в других странах!

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    Пожаловалась Муму барыне на Герасима)

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    2 часа назад

    Пчелы будут бороться с медом ))))

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    А выживать то как?...

  • roman_amurka

    roman_amurka
    1 час назад

    Знаю, что у местных врачей план есть по платным услугам. Кто не наберёт определённую сумму в месяц, лишают части зарплаты. Так что будьте бдительны господа, не всё что говорят врачи идёт от чистого сердца. Кстати отсюда же и приписки идут в историях болезней. План, план, план.... Как можно требовать от врачей плановых результатов? Только текущие показатели будут объективные. И пока это не искоренят, у нас так и будет "средняя температура по больнице" ...

  • vitl33

    vitl33
    14 минут назад

    А ещё есть в этом плане просто пушечная фишка: если более 1-го онкобольного умирает у терапевта на участке за месяц, то с терепевта снимается 2000 рублей. Так, что кто не умеет исцелять от смертельных болезней, каждый месяц как минимум 2000 недосчитываются.

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