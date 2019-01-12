Минздрав будет бороться с навязыванием платных услуг в больницах

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В пресс-службе минздрава поясняют, что платные услуги пациентам порой именно навязывают. В ведомстве говорят, что существующая нормативная правовая база не позволяет четко разграничить, какие услуги должны оказываться гражданам бесплатно, а какие могут быть оказаны за отдельную плату. Кроме того, не урегулирован вопрос о размере стоимости медуслуг, оказываемых на платной основе.

«Несмотря на то что 99 процентов населения страны имеют полисы ОМС, большинство пациентов не всегда четко представляет, какие услуги положены по полису бесплатно, а на какие действие полиса ОМС не распространяется. А администрации учреждений, пользуясь неосведомленностью пациентов, решают вопросы дополнительного финансового обеспечения», – говорит доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян.

По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, доходы от платных услуг могут направляться на поощрение медработников, поэтому те кровно заинтересованы в увеличении платного сегмента. Чаще всего это происходит за счет усложнения возможности получения бесплатной услуги. На бесплатное обследование существует большая очередь – такое объяснение наверняка слышал каждый.

Журавлев напоминает, что любой пациент, если ему навязывают за деньги изначально бесплатную услугу или затягивают сроки направления к специалисту, на операцию, может пожаловаться в страховую компанию. Страховые представители обязаны помочь, вплоть до проведения экспертизы качества оказания медпомощи. Однако далеко не все граждане знают о своих правах.

«Институт страховых представителей помогает гражданам в таких спорах с клиникой, 99,8 процента жалоб решаются в досудебном порядке», – утверждает председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александр Трошин.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Кирилл Парфенов отмечает, что в крупных городах ограничение платных услуг приведет к тому, что за ними придется обращаться в частные клиники, а там цены всегда выше. В населенных пунктах поменьше возможности получения медпомощи будут сокращаться. По-настоящему квалифицированный врач, который может зарабатывать своими знаниями, опытом, либо переедет туда, где у него будет такая возможность, либо уйдет в тень. Медучреждения лишатся возможности поддерживать зарплаты персонала, говорит Парфенов.