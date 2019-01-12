В Сети решили, что в Благовещенске инкассаторы дважды нарушили ПДД (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus опубликовал видео, снятое, по его информации, в Благовещенске, на двух перекрестках. На кадрах запечатлено нарушение Правил дорожного движения водителем автомобиля инкассации.

Паблик указывает, что машина сначала нарушила требование знака «Стоп» на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ломоносова. Затем на перекрестке Богдана Хмельницкого и Пролетарской авто повернуло налево с нарушением. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dps kontrol Благовещенск (@dpskontrol_28rus) 11 Мар 2019 в 7:15 PDT

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев