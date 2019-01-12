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сегодня, 10:21 1

В Сети решили, что в Благовещенске инкассаторы дважды нарушили ПДД (видео)

В Сети решили, что в Благовещенске инкассаторы дважды нарушили ПДД (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus опубликовал видео, снятое, по его информации, в Благовещенске, на двух перекрестках. На кадрах запечатлено нарушение Правил дорожного движения водителем автомобиля инкассации.

Паблик указывает, что машина сначала нарушила требование знака «Стоп» на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ломоносова. Затем на перекрестке Богдана Хмельницкого и Пролетарской авто повернуло налево с нарушением.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • }{омут

    }{омут
    2 часа назад

    Вот что касается этих "хозяевов жизни" за рулем данных авто, так это отдельная история...у меня не одно видео есть, то обгон по встречной через сплошную, то обгон на жд пути, надо тоже повыкладывать их.

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