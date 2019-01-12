Амурчанам предлагают миллионы из областного бюджета на развитие сел

12 марта министерство финансов Амурской области открыло прием заявок на проведение конкурсного отбора для предоставления в 2019 году субсидии селам. Всего в областном бюджете на эти цели предусмотрено 80 миллионов рублей.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе и служат финансовой поддержкой бюджетам сельских поселений на реализацию проектов, которые выбрали жители как социально значимые и направленные на решение вопросов местного значения.

Документы на конкурсный отбор необходимо предоставить до 11 апреля по адресу: город Благовещенск, улица Ленина 135, кабинет 418 в часы работы министерства финансов области (с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00). Заявки принимаются в электронном виде (флеш-накопитель ), на бумажном носителе, а также с дублированием в программном комплексе «Свод-Смарт».

Образцы документов, предоставляемых на конкурсный отбор, и требования к ним находятся на сайте министерства финансов Амурской области по адресу www.fin.amurobl.ru/deyatelnost/initsiativnoe-byudzhetirovanie/konkursy/.

Какие проекты получат субсидию, решит конкурсная комиссия 19 апреля.