Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость
сегодня, 10:22 0

Амурчанам предлагают миллионы из областного бюджета на развитие сел

Амурчанам предлагают миллионы из областного бюджета на развитие сел
Фото: www.chel.aif.ru

12 марта министерство финансов Амурской области открыло прием заявок на проведение конкурсного отбора для предоставления в 2019 году субсидии селам. Всего в областном бюджете на эти цели предусмотрено 80 миллионов рублей.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе и служат финансовой поддержкой бюджетам сельских поселений на реализацию проектов, которые выбрали жители как социально значимые и направленные на решение вопросов местного значения.

Документы на конкурсный отбор необходимо предоставить до 11 апреля по адресу: город Благовещенск, улица Ленина 135, кабинет 418 в часы работы министерства финансов области (с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00). Заявки принимаются в электронном виде (флеш-накопитель ), на бумажном носителе, а также с дублированием в программном комплексе «Свод-Смарт».

Образцы документов, предоставляемых на конкурсный отбор, и требования к ним находятся на сайте министерства финансов Амурской области по адресу www.fin.amurobl.ru/deyatelnost/initsiativnoe-byudzhetirovanie/konkursy/.

Какие проекты получат субсидию, решит конкурсная комиссия 19 апреля.

Просмотров всего: 29

#областная власть #финансы

распечатать


Экономика 5

К лету в Приамурье в продаже появятся субсидируемые авиабилеты

Общество

На дорогах Шимановска и Шимановского района сделают многомиллионный ремонт
Экономика 4

Больше 2 миллиардов рублей в 2019 году потратят на амурские дороги и мосты
Власть 3

На ремонт детской стоматологии и областной библиотеки выделят деньги
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь