Россиянам предоставят больше отсрочек от армии

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Уточняются основания для отсрочки от призыва на военную службу для продолжения обучения. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Предполагается, что гражданам, достигшим призывного возраста во время обучения в общеобразовательной школе, предоставляется право на отсрочку в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования (программам бакалавриата или программам специалитета), но и по программам среднего профессионального образования.

Также предлагается гражданам, которые достигли призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе и воспользовались правом на отсрочку в связи с обучением в школе, а также в связи с обучением в вузе по программе бакалавриата, предоставить право на еще одну отсрочку в связи с продолжением обучения по программе магистратуры, как и у их сверстников, но только которым 18 лет исполнилось после окончания школы.

Как ранее подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре.

«Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», – отметил Вячеслав Володин.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов рассказал, что при подготовке законопроекта ко второму чтению в него была внесена поправка, предоставляющая еще одну отсрочку от призыва на военную службу, связанную с обучением на подготовительном отделении.

«Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз – в школе, второй раз – при обучении на подготовительном отделении, третий раз – при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз – при обучении по программам магистратуры. Мы считаем, этот законопроект очень нужный и важный для нашей молодежи», – подчеркнул Андрей Красов.