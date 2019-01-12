Чиновникам Минтранса придется быстрее реагировать на жалобы россиян на плохие дороги

Мобильное приложение, с помощью которого россияне сообщали о плохих дорогах, ОНФ запустил еще в августе 2018 года. Для властей ресурс стал «удобным инструментом, чтобы услышать просьбы людей и учесть их позицию в планировании ремонтных работ», отметил Александр Васильев. Однако, по его словам, не все чиновники желают пользоваться этим приложением. Для более оперативного обмена информацией решено было интегрировать приложение с информационной системой контроля за расходованием средств дорожных фондов, разработанной Минтрансом.

«Через несколько месяцев произойдет интеграция, после чего заявки, которые направляются на "Карту убитых дорог", будут моментально перенаправляться на портал "Добродел" и автоматически попадать на стол чиновникам», — уточнил Александр Васильев.

В ОНФ «Известиям» рассказали, что за время работы сервиса «Карты убитых дорог» выявлено более 2 тысяч проблем, большинство из которых касаются ям (1 300). Также граждане России жаловались на то, что отдельные участки дороги находятся в ненормативном состоянии (561), а технологии дорожного ремонта нарушены (65). Недовольство людей вызывали также неправильные размещения люков (53), дорожных знаков (31), разметки (19) и светофоров (13).

«Эксперты ОНФ в регионах рассматривают каждую проблему, добавленную через приложение. И по каждой направляются обращения в администрации. После того как дефект устранен, например заделана яма, эксперты изменяют его статус в приложении. То есть пользователи могут контролировать, как решается волнующий их вопрос», — пояснил Александр Васильев.

До 2024 года строительство и реконструкция трасс в России будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». За шесть лет регионы потратят на него 4 триллиона 139,1 миллиарда рублей, федеральный бюджет направит 440,9 миллиарда. Нацпроект охватит 104 города в 83 субъектах РФ. По сравнению с 2017 годом должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9 %, вдвое увеличена (до 85 %) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, а также на 10 % снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.