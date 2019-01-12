Заочно арестованного в России подрядчика космодрома Восточный поймали в Чехии

По информации «Известий», Гинзбург был задержан 19 января и в настоящее время ожидает экстрадиции в Россию, где он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Мужчина обвиняется в растрате, невыплате зарплаты и уклонении от уплаты налогов.

Президиум Мосгорсуда 11 февраля отменил постановление апелляционной инстанции о смягчении приговора в отношении четырех фигурантов уголовного дела, которые обвиняются в хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный в Амурской области. 21 февраля 2018 года четыре фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей в ходе строительства космодрома Восточный были приговорены к отбыванию наказания в колонии сроком от 4,5 до 8 лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в январе суд в Амурской области на два месяца арестовал генерального директора компании «Лео Телеком» Антона Новикова, обвиняемого в мошенничестве почти на 26 миллионов рублей, совершенном при строительстве космодрома Восточный. Новикова задержали в аэропорту Шереметьево при попытке отъезда во Вьетнам.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области сопровождалось громкими скандалами в связи с огромными суммами растрат. Вице-премьер Дмитрий Рогозин еще в 2015 году заявлял, что «проворовавшимся» на Восточном не удастся уйти от ответственности.