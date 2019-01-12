Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:10 0

В амурскую Поздеевку на федеральные деньги купили автомобиль скорой помощи

Новый автомобиль скорой помощи получила больница села Поздеевка Ромненского района. Карета скорой помощи будет обслуживать около 3 000 человек, более 560 из них дети из девяти сел.

На новом автомобиле будут работать два экипажа.

В среднем в больницу поступает 6 вызовов в сутки. Часть пациентов, помощь которым могут оказать в Поздеевке, остаются в местной больнице, других же направляют в более оснащенные лечебные учреждения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Согласно дорожной карте, пациентов с инсультом доставляют в Райчихинск и Благовещенск, с дорожными травмами и рожениц – в Белогорск.

Карета скорой помощи приобретена за счет федеральных средств.

Просмотров всего: 51

#здоровье #транспорт #финансы

распечатать


Экономика 89

С нового года проезд в общественном транспорте Благовещенска подорожает
Происшествия 2

У водителя, пострадавшего при обрушении моста в Свободном, открытый перелом ноги
Общество 9

Больница Константиновского района купила два автомобиля скорой помощи
Происшествия 10

В Талдане машину скорой помощи медики разгоняли «с толкача» (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь