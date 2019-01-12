В амурскую Поздеевку на федеральные деньги купили автомобиль скорой помощи

Новый автомобиль скорой помощи получила больница села Поздеевка Ромненского района. Карета скорой помощи будет обслуживать около 3 000 человек, более 560 из них дети из девяти сел.

На новом автомобиле будут работать два экипажа.

В среднем в больницу поступает 6 вызовов в сутки. Часть пациентов, помощь которым могут оказать в Поздеевке, остаются в местной больнице, других же направляют в более оснащенные лечебные учреждения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Согласно дорожной карте, пациентов с инсультом доставляют в Райчихинск и Благовещенск, с дорожными травмами и рожениц – в Белогорск.

Карета скорой помощи приобретена за счет федеральных средств.