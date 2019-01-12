На ремонт двух участков федеральной трассы в Амурской области выделили почти миллиард рублей

Ремонтируемые участки дороги «Амур» расположены в Амурской области. По первому тендеру максимальная цена контракта составляет 511,7 миллиона рублей, по второму — 482 миллиона. Выполнить работы нужно до октября 2020 года и до октября 2021 года.