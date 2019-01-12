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В Благовещенске ищут мужчину, ушедшего в магазин

В Благовещенске ищут мужчину, ушедшего в магазин

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о поисках 43-летнего Василия Ковалева. Мужчина пропал в Благовещенске. Эту информацию ИА «Амур.инфо» подтвердили в поисково-спасательном отряде «Амур».

Известно, что амурчанин 8 марта около 10 часов вышел из больницы в магазин и исчез.

Приметы Василия Васильевича: рост 180 сантиметров, короткая стрижка, худощавый, кожа смуглая, голос осипший. Особые приметы: татуировка на правой руке в виде открытых кандалов, татуировка на ноге в виде паутины.

«Он пропал из медицинского учреждения, где проходил лечение. Исходя из этого, есть вероятность, что нуждается в медпомощи», – пояснили в поисково-спасательном отряде «Амур».

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: полиция – 8 (4162) 59-47-29, 8 (4162) 59-47-38, 02; волонтеры – 8-963-805-88-18, 8-914-581-01-57 (круглосуточно).

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