Минтруд расширил перечень профессий для прохождения альтернативной службы

Перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2019 году расширили. Список дополнился такими профессиями, как аккумуляторщик, выбивальщик отливок, машинист насосных установок, обрубщик, оператор связи, оператор стиральных машин, электроник, юрисконсульт, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Всего, по данным ведомства, в перечень вошли 140 видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу.

«Минтруд России утвердил перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, на 2019 год. ... Включены 140 видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, с общей потребностью 3 215 человек, а также 638 организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы», – сообщили в ведомстве.

Перечень видов работ, профессий, должностей включает широкий спектр рабочих профессий и должностей служащих.

«По сравнению с прошлогодним списком в перечень на 2019 год добавлены следующие профессии рабочих (должности служащих): аккумуляторщик, выбивальщик отливок, машинист насосных установок, обрубщик, оператор связи, оператор стиральных машин, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, сборщик-достройщик судовой, сборщик корпусов металлических судов, слесарь-монтажник судовой, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, фрезеровщик, чистильщик металла отливок, изделий и деталей, техник авиационный, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, электроник, юрисконсульт и другие», – сообщили в Минтруде.

Также приказом утвержден перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. По данным Минтруда, в основном, это государственные учреждения социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства, которые находятся в ведении федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Перечень сформирован на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям, пишет РИА Новости.