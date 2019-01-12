Благовещенские пенсионеры сразятся в компьютерной грамотности

В Амурской области проводятся отборочные туры на региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Олимпиады уже прошли в 15 городах и районах. В среду, 13 марта, эстафету принимает областной центр Приамурья.

13 марта в 11 часов в Амурской областной научной библиотеке по адресу: улица Ленина, 139, в компьютерном многоборье сразятся 12 пенсионеров Благовещенска.

Победители районных этапов представят свои территории на областной олимпиаде «Интернет-долголетие». Она состоится 24 апреля на базе Амурского института развития образования. А победители областного этапа представят Приамурье на всероссийском чемпионате. Соревнования пройдут с 4 по 6 июля в Кирове.

На участие в олимпиадах приглашаются женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше. Учреждено две номинации: «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь». Для участия необходимо иметь электронную почту, личный кабинет на портале «Госуслуги», уметь работать с поисковой системой «Яндекс», ГИС «ЖКХ», находить нужное видео в YouTube, ориентироваться в текстовом редакторе. Участники регионального полуфинала должны приготовить домашнее задание – презентацию, посвященную Году театра в России.

15 марта олимпиады запланированы в Зее, Бурейском и Магдагачинском районах, 16 марта в Октябрьском районе, 20 марта в Райчихинске, 22 марта в Серышевском районе, 23 марта в Шимановске.

Организаторами муниципальных олимпиад являются местные отделения Союза пенсионеров России, органы местного самоуправления. Организаторами регионального полуфинала стали правительство Амурской области, Законодательное собрание Амурской области, амурское отделение «Союза пенсионеров России», отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области, министерства социальной защиты населения и министерство образования и науки Амурской области, Амурский институт развития образования.

Массовое обучение компьютерной грамоте началось в Амурской области в 2011 году. Запись желающих ведут региональное и местные отделения «Союза пенсионеров России».

Амурские пенсионеры ежегодно участвуют во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью и показывают хорошие результаты. В 2013 году в Ульяновске участница Наталья Помельникова из Белогорска вошла в десятку лучших, в 2015 году Ирина Гузий из Тынды получила в Казани бронзовую медаль в абсолютном личном первенстве. Также ей было присуждено третье место в номинации «Пользователь портала Госуслуг» В 2016 году в Новосибирске пенсионерка из Завитинска Людмила Ткаченко завоевала третье место в личном первенстве в номинации «Безопасный интернет». А в мае 2017 года на чемпионате в Санкт-Петербурге победу завоевала жительница Белогорска Ольга Конева – она заняла первое место в личном первенстве с презентацией «Работа в личном кабинете портала государственных услуг».