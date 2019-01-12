Из-за недосыпа японцев экономика теряет 138 млрд долларов в год: обзор прессы

Президент узнал, где прячут черный нал; в России отмечен небывалый спрос на майские туры; в бюджете США на 2020 год приоритеты отданы освоению Луны и обороне. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Комсомольская правда» сегодня рассказывает читателям о том, как живут русские острова, которые Япония считает своими. Приземлившись в Южно-Сахалинске, спецкор газеты Дарья Асламова (должен отметить, дальневосточница, выходец из Хабаровска) начала серию материалов о территориях, которые нет-нет, да и называют спорными. Публикация начинается с того, что Дарья сетует, что оделась для поездки на Сахалин и Курилы неправильно – пышная шубка, то-сё. Вот что значит, отрываться от корней.

Также в номере

Еще вы явно заинтересуетесь статьей, где говорится, что Путин узнал, где прячется черный нал – об этом ему доложил глава финансовой разведки Чиханчин. Финансовый разведчик выдал на-гора информацию, что отслеживает продвижение 80 миллиардов (речь, если не ошибаюсь, о рублях), которые иностранцы направили на деструктив (ну там на всякие митинги и прочие протесты). Помимо этого, он назвал ряд совместных с ФСБ и МВД операций, в результате которых выявлены теневые деньги. И всё сплошь миллиарды, про миллионы собеседники уже и не вспоминали. А что поделать – инфляция.

Вам статья

Далее «Амурская правда», рассказавшая о раскрытии разбойного нападения на машину «Почты России». Это случилось 5 марта. Почтовый уазик, в котором перевозили несколько миллионов рублей, обстреляли из перегородивших дорогу «жигулей». Но водитель уазика не растерялся, надавил на газ и – вы подобное наверняка видели в кино. Полиция тут же перекрыла дороги (сколько их в глухом Зейском районе, правда, не указывается) и бросила все силы на поиски бандитов. Туда же отправилась группа оперативников областного управления угро. И недели не прошло, как преступника (он был один) задержали. Не удалось ему погулять на народные деньги.

Очень интересно

Из «Российской газеты» узнаете, что в стране отмечен небывалый спрос на майские туры. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что людям просто нужно куда-то себя деть на целых полмесяца безделья. Всего-то и секрета.

Еще говорится о том, что США рассматривают проект бюджета на 2020 год. В приоритете – освоение Луны и оборона, на которую планируют 750 миллиардов долларов, что неудивительно: надо же нагонять наших. Мы все время говорим, что наше оружие мощнее американского. Какую газету ни раскрой – все сплошь «Кинжалы» да «Булавы», да новые автоматы. Хотя, может, для того и пишем, чтобы американцы денежки растрачивали, а?

На посошок

Завершу обзор «Известиями», где прочел о том, что безумный и беспощадный ритм в комплексе с фантастической работоспособностью людей привели к проблеме недосыпа в Японии. По данным соцопросов почти 95 % японцев в возрасте старше 20 лет не имеют возможности для полноценного сна.

Потери экономики Японии от недосыпа граждан оценены в 138 миллиардов долларов в год. Эпидемия бессонницы становится причиной смертей из-за недосыпа. Учитывая это, некоторые компании награждают своих сотрудников баллами за сон больше шести часов в сутки. Их потом можно обменивать на продукты питания в столовой. А еще обустраивают комнаты для сна. При этом подчеркивается, что для мужчин и женщин они отдельные.

И когда вас на работе начнет разрывать зевота, подсуньте начальнику газету с этой заметкой.