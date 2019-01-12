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В жесткой автоаварии в Приамурье погибла женщина-водитель

В жесткой автоаварии в Приамурье погибла женщина-водитель
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Поздно вечером 11 марта в Благовещенском районе произошло серьезное ДТП. Жестко столкнулись два автомобиля. Есть погибшая и пострадавшие.

Авария случилась около 22:50 на 24-м километре автодороги Благовещенск – Свободный. Участники – машины Toyota Hiace и Honda Airwave. Водитель «хонды» – женщина 1987 года рождения – скончалась на месте. Пассажир Honda и водитель Toyota получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по факту аварии следователи ведомства проводят доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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