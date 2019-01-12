Слабый снег, холодно: прогноз погоды в Амурской области на 12 марта

Во вторник, 12 марта, в Амурской области будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет слабый снег.

Северный ветер разовьет скорость до 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по южным и центральным районам в течение дня может колебаться от –1 до +4 градусов.

В северных районах Приамурья ожидается переменная облачность, по востоку пойдет слабый снег. Северный, северо-восточный ветер усилится до 5–10 метров в секунду, в порывах сила ветра достигнет 15 метров в секунду. Уличные термометры покажут от –4 до +1 градусов, по северо-западу похолодает до 5…10 градусов мороза.

В Благовещенске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 8–13 метров в секунду. Столбики уличных термометров поднимутся до 1…3 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.