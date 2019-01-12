Гороскоп на 12 марта: Водолеям не стоит хандрить, Близнецов ждет эмоциональный разговор

Восход Солнца: 06:50

Заход Солнца: 18:28

Солнце в Рыбах.

Овен. День помогает Овнам улучшить свое благосостояние. Многие Овны смогут сделать это за счет скрытых источников, которые имеют благодаря собственным усилиям или счастливому случаю.

Телец. Сейчас на жизненном пути вас может поджидать испытание, которое придется пройти. Причем очень многое будет зависеть от того, как Вы справитесь с этим.

Близнецы. Самым благоприятным временем для Близнецов будет поздний вечер, начиная примерно с девяти часов. Именно в это время Вы наилучшим образом донесете глубину собственных переживаний до любимого человека.

Рак. Звезды шепнули, что Вы сегодня подружитесь с деньгами. Финансовыми воротилами Вы, конечно, не станете, но ситуация начнет улучшаться.

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Лев. В этот вторник могут обнаружиться многочисленные тайны. Будьте осторожны, никому не хочется попасть впросак.

Дева. Если Вы успешно справитесь с проблемами предыдущего дня, то сегодня день будет благоприятным во всех отношениях. На душе у вас будет спокойно.

Весы. Первая половина дня неблагоприятна для бизнеса, а во второй половине вероятны трудности в семейных и профессиональных отношениях из-за желания переложить свои заботы на чужие плечи.

Скорпион. Положение планет сулит замечательный вторник. Утро способствует коротким поездкам, общению с соседями, учебе, совместному бизнесу.

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Стрелец. Сегодня, вероятно, к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно впоследствии окажется не очень выгодным для вас.

Козерог. Утро сложится намного удачнее, чем день. Главное, исправляйте прошлые ошибки, а также завершите начатые дела. Хороший день для поездки, ремонта и продажи имущества.

Водолей. День просит Водолеев стать менее скрупулезными и прагматичными, более яркими и креативными. Не приветствуются занудство, уныние и одиночество.

Рыбы. Ваши инициативность, решительность и дипломатичность будут способствовать в делах и семейных отношениях. Поэтому не откладывайте решение проблем на завтра.

Астролог: Вальдемар Небоходцев