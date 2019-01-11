Глава ФАС: большинство россиян переплачивают за услуги ЖКХ

Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, тарифы ЖХК завышены в большинстве регионов.

Он отметил, что на дополнительные суммы руководители управляющих компаний содержат различного рода рестораны и личные дома отдыха. И добавил, что в двух соседних деревнях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза. Глава ФАС считает, что такая ситуация складывается в том числе из-за того, что местные власти используют личные связи, чтобы пробивать завышенные показатели через региональные энергетические комиссии.

«Как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высoкопоставленного чиновника», — сказал глава ФАС.

Артемьев добавил, что для решения этой проблемы ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве, пишет РИА Новости.