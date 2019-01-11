Из Владивостока 11 марта стартовал автопробег Тотального диктанта
11 марта из кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке стартовал автопробег «Тотальное путешествие». Его участники за месяц преодолеют более 10 тысяч километров. Финальной точкой маршрута станет Таллин — столица акции в 2019 году.
В состав торжественной процессии вошли ведущие филологи страны, писатели, литературные критики, блогеры и журналисты. В ближайшие 29 дней они посетят 27 городов, от Владивостока до эстонского Таллина. В каждом пройдут научно-популярные лекции, мастер-классы для преподавателей русского языка и другие мероприятия, направленные на популяризацию грамотности, пишет «Приморская газета».
«Мы общественный проект, неформальный. Множество смелых идей, которые, на первый взгляд, могут показаться кому-то сумасшедшими, у нас реализуются достаточно быстро и легко. В прошлом году мы устроили первый автопробег от Новосибирска до Владивостока. Это была своего рода авантюра. Мы чувствовали себя настоящими героями, когда проехали 6 300 километров, посетили 12 городов и в каждом провели тематические мероприятия. В этом году мы проедем уже более 10 000 километров. И это не просто проезд из точки А в точку Б, в каждом городе будут проходить научно-популярные лекции, мастер-классы для филологов. С нами едут четыре писателя, которые по итогам напишут общую книгу о России, о дорогах и о людях, с которыми встретятся. Кроме того, они проводят исследования по топонимике», — подчеркнула директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
ДВФУ в качестве места старта автопробега выбрали неслучайно. В студгородке на острове Русский располагается точка присутствия акции «Тотальный диктант». Ежегодно вуз становится самой крупной и одновременной самой популярной в регионе площадкой для написания диктанта.
В Благовещенск автопробег прибудет в среду, 13 марта. В 11:00 на площадке напротив Центрального универмага будет организована стоянка. Члены команды раздадут подсказки участникам в преддверии диктанта.
В Амурской областной научной библиотеке в 11:00 начнется открытая научно-популярная лекция «В стране невыученных уроков» — о причинах некоторых орфографических ошибок расскажет Елена Арутюнова, заместитель главного редактора портала «Грамота.ру», старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, член Орфографической комиссии РАН. На лекцию приглашаются все желающие.
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