Из Владивостока 11 марта стартовал автопробег Тотального диктанта

В состав торжественной процессии вошли ведущие филологи страны, писатели, литературные критики, блогеры и журналисты. В ближайшие 29 дней они посетят 27 городов, от Владивостока до эстонского Таллина. В каждом пройдут научно-популярные лекции, мастер-классы для преподавателей русского языка и другие мероприятия, направленные на популяризацию грамотности, пишет «Приморская газета».

«Мы общественный проект, неформальный. Множество смелых идей, которые, на первый взгляд, могут показаться кому-то сумасшедшими, у нас реализуются достаточно быстро и легко. В прошлом году мы устроили первый автопробег от Новосибирска до Владивостока. Это была своего рода авантюра. Мы чувствовали себя настоящими героями, когда проехали 6 300 километров, посетили 12 городов и в каждом провели тематические мероприятия. В этом году мы проедем уже более 10 000 километров. И это не просто проезд из точки А в точку Б, в каждом городе будут проходить научно-популярные лекции, мастер-классы для филологов. С нами едут четыре писателя, которые по итогам напишут общую книгу о России, о дорогах и о людях, с которыми встретятся. Кроме того, они проводят исследования по топонимике», — подчеркнула директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

ДВФУ в качестве места старта автопробега выбрали неслучайно. В студгородке на острове Русский располагается точка присутствия акции «Тотальный диктант». Ежегодно вуз становится самой крупной и одновременной самой популярной в регионе площадкой для написания диктанта.

В Благовещенск автопробег прибудет в среду, 13 марта. В 11:00 на площадке напротив Центрального универмага будет организована стоянка. Члены команды раздадут подсказки участникам в преддверии диктанта.

В Амурской областной научной библиотеке в 11:00 начнется открытая научно-популярная лекция «В стране невыученных уроков» — о причинах некоторых орфографических ошибок расскажет Елена Арутюнова, заместитель главного редактора портала «Грамота.ру», старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, член Орфографической комиссии РАН. На лекцию приглашаются все желающие.