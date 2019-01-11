Благовещенец запустил сайт для сбора помощи нуждающимся

«Большая семья» – это социальный проект, принимающий в качестве пожертвований взрослую, детскую одежду и обувь, а также игрушки и подарки для детей.

Благодаря работе единого сайта неравнодушные граждане смогут оформить заявку и сообщить о наличии вещей, которые они готовы отдать нуждающимся, а волонтеры – забрать вещи и поместить их в стационарные боксы. Также люди смогут приносить вещи для боксов самостоятельно. По мере наполнения боксов вещи будут извлекаться и передаваться нуждающимся или в учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения области для дальнейшей их передачи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках социального проекта «Большая семья» принимаются: одежда и обувь в хорошем состоянии; игры и развивающие материалы для детей; подарки.

«Создание единого сервиса, безусловно, имеет высокую социальную значимость и позволит организационно наладить работу между волонтерами и гражданами, находящимися в трудном жизненном положении. Продуманный механизм работы в рамках социального проекта «Большая семья», который разработал Павел Щербаков, будет иметь успех не только в городе Благовещенске, но и на территории области в целом», – отметила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.