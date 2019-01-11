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Благовещенец запустил сайт для сбора помощи нуждающимся

Благовещенец запустил сайт для сбора помощи нуждающимся

Благовещенец Павел Щербаков, ставший полуфиналистом всероссийского конкурса «Лидеры России», запустил социальный проект «Большая семья». В рамках проекта создан единый сайт bigfamilyhelp.ru, призванный аккумулировать работу волонтеров и людей, желающих оказывать необходимую благотворительную помощь тем, кто в ней нуждается.

«Большая семья» – это социальный проект, принимающий в качестве пожертвований взрослую, детскую одежду и обувь, а также игрушки и подарки для детей.

Благодаря работе единого сайта неравнодушные граждане смогут оформить заявку и сообщить о наличии вещей, которые они готовы отдать нуждающимся, а волонтеры – забрать вещи и поместить их в стационарные боксы. Также люди смогут приносить вещи для боксов самостоятельно. По мере наполнения боксов вещи будут извлекаться и передаваться нуждающимся или в учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения области для дальнейшей их передачи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках социального проекта «Большая семья» принимаются: одежда и обувь в хорошем состоянии; игры и развивающие материалы для детей; подарки.

«Создание единого сервиса, безусловно, имеет высокую социальную значимость и позволит организационно наладить работу между волонтерами и гражданами, находящимися в трудном жизненном положении. Продуманный механизм работы в рамках социального проекта «Большая семья», который разработал Павел Щербаков, будет иметь успех не только в городе Благовещенске, но и на территории области в целом», – отметила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

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#жизнь

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Комментарии
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  • PRO

    PRO
    1 час назад

    Хочется думать, что этот проект создан не только для того, чтобы стать финалистом

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