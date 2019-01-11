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Амурчанин лишился свободы за нарушение запретов суда и хранение наркотиков

Амурчанин лишился свободы за нарушение запретов суда и хранение наркотиков
Фото: politring.com

Шимановский районный суд вынес приговор 44-летнему мужчине. Его признали виновным в несоблюдении административного надзора и незаконном хранении наркотиков в значительном размере. За совершенное преступление амурчанин лишился свободы.

Ранее приговором суда мужчине установлен административный надзор сроком на 3 года. В этот период осужденному было запрещено покидать место жительства с 22 часов вечера до 6 часов утра, посещать массовые и иные мероприятия. Кроме того, судом на мужчину возложена обязанность два раза в месяц являться для регистрации в отдел полиции.

Вопреки запретам, житель Шимановского района систематически нарушал возложенные на него административные ограничения, в том числе он покинул место жительства без разрешения органа внутренних дел, выехав в Шимановск.

Кроме того, сотрудники полиции у осужденного обнаружили и изъяли наркотическое средство масло канабиса (гашишное масло) в значительном размере, которое он изготовил и хранил в своем доме для личного потребления.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил мужчине 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон

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