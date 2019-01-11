Экс-мэру Свободного Романову продлили арест до 12 апреля

Благовещенский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы Свободного Юрия Романова. Он останется под арестом до 12 апреля, сообщили в пресс-службе городского суда. Меру пресечения обвиняемому продлили третий раз.

Как сообщало ИА «Амурс.инфо», согласно материалам следствия, в 2015 году Юрий Романов организовал через начальника отдела администрации приватизацию муниципальной собственности – оздоровительного лагеря «Гвардеец», расположенного в селе Бардагон Свободненского района. Имущество продали по заниженной цене. По предварительным данным, в результате незаконных, как полагает следствие, действий муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 6,5 миллиона рублей.

Юрия Романова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы. С предъявленными обвинениями экс-глава не согласен.