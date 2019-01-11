Больше чем за год в судах области рассмотрели около 300 исков от клиентов АТБ

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В Амурском областном суде рассказали о судебных исках со стороны клиентов ПАО «АТБ», которые не могут вернуть свои средства. С 1 января 2018 года по 11 марта 2019 года в районные и городские суды Амурской области поступило 289 исков граждан к ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», связанных с оборотом векселей ООО «ФТК».

По состоянию на 11 марта 2019 года рассмотрен 281 иск, 8 гражданских дел находятся в производстве судов. Дела вкладчиков рассматривались в судах разных муниципальных образований: в Благовещенском городском суде – 127 дел, Белагорском городском суде – 11 дел, Бурейском районном суде – 22 дела, Зейском районном суде – 7 дел, Свободненском городском суде – 51 дело, Селемджинском районном суде – 10 дел, Райчихинском городском суде – 33 дела, Тындинском районном суде – 10 дел, Шимановском районном суде – 18 дел.

«Векселедержатели выступают с требованиями о признании договора и купли-продажи векселей, договора хранения недействительными, признании недействительной оговорки в индоссаменте, включенном в договор купли--продажи, взыскании денежных средств, судебных расходов, аннулировании индоссамента. Кроме того, некоторыми векселедержателями также заявлены требования о взыскании компенсации морального вреда. Судами Амурской области были приняты решения в пользу векселедержателей, то есть решения о полном либо частичном удовлетворении исковых требований по 229 делам», – сообщил заместитель председателя Амурского областного суда Олег Васильев.

Как сообщало Амур.инфо, часть векселедержателей, купивших ценные бумаги ООО «ФТК» у АТБ, не понимали, что приобрели вексели. Они думали, что просто открыли в банке вклад. В попытке вернуть свои средства люди проводят различные акции протеста. В начале марта они проехали по улицам города на автомобилях с говорящими лозунгами.

Всего в Приамурье пострадавших около 400 человек, а в России таких обманутых вкладчиков – около трех тысяч. Центробанк выявил в действиях ФТК признаки финансовой пирамиды. Были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и учредителей как ПАО «АТБ» так и 000 «ФТК».

В четверг, 14 марта, АТБ попытаются пустить с молотка. О предстоящих торгах официально заявлял Центробанк.