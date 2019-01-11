Амурчан призывают сообщить, «где торгуют смертью»

В понедельник, 11 марта, в Амурской области стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Амурчанам предлагают сообщать о фактах распространения, потребления наркотиков, притонах. Желающие могут получить консультации.

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку оперативно – значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

По итогам 2018 года участники акции сделали 812 обращений: 252 – о фактах незаконного оборота наркотических средств, 544 – с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

При отработке сообщений сотрудники полиции выявили 118 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 106 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяли свыше 133 килограммов наркотических средств.

Сообщить информацию о фактах распространения и потребления наркотиков, притоносодержания, получить консультации и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей можно следующими способами: