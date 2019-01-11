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сегодня, 16:56 1

Амурчан призывают сообщить, «где торгуют смертью»

Амурчан призывают сообщить, «где торгуют смертью»
Фото: ru.depositphotos.com

В понедельник, 11 марта, в Амурской области стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Амурчанам предлагают сообщать о фактах распространения, потребления наркотиков, притонах. Желающие могут получить консультации.

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку оперативно – значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

По итогам 2018 года участники акции сделали 812 обращений: 252 – о фактах незаконного оборота наркотических средств, 544 – с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

При отработке сообщений сотрудники полиции выявили 118 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 106 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяли свыше 133 килограммов наркотических средств.

Сообщить информацию о фактах распространения и потребления наркотиков, притоносодержания, получить консультации и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей можно следующими способами:

  1. – телефон доверия 8 (4162) 59-40-59 (круглосуточно, анонимно, конфиденциально);
  2. – сообщение на официальном сайте УМВД www.28.мвд.рф в рубрике «Прием обращений»;
  3. – горячая линия областного наркологического диспансера: 8 (4162) 77-67-07, 8 (909) 810-55-54 (Благовещенск), 8 (909) 810-55-56 (Белогорск), сообщает областное управление МВД.

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#происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    31 минута назад

    ходят и ковыряются под деревьями ищут закладки

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