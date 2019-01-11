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Попавшая в ДТП в Благовещенске пассажирка такси находится в реанимации

Попавшая в ДТП в Благовещенске пассажирка такси находится в реанимации
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о поисках очевидцев ДТП, которое произошло в Благовещенске вечером 8 марта. В районе дома № 227 по улице Октябрьской столкнулись автомобили Toyota Prius и Toyota Corona, травмы получили 3 человека.

Как рассказала агентству амурчанка Екатерина, в этой аварии серьезно пострадала ее мама. Женщина была пассажиром такси Toyota Prius.

«По словам очевидцев (мы нашли двух свидетелей), Prius решил проехать перекресток на мигающий зеленый, срезать, проскочить налево. И не учел, что ехал второй автомобиль, Corona. И, говорят, "корона" даже не успела затормозить. Он просто выскочил на перекресток, и произошло столкновение», – поведала Екатерина.

Мать амурчанки оказалась в больнице, в реанимации. Она находилась в коме, а 11 марта пришла в сознание. У пострадавшей тяжелая черепно-мозговая травма, женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Екатерина отмечает, что на видео, которое опубликовано в Инстаграме, плохо виден сам момент столкновения машин. Поэтому она ищет как очевидцев ДТП, так и видеозаписи момента происшествия. Екатерина хочет, чтобы виновный в случившемся понес наказание.

Телефоны для связи: 8-965-672-72-73, 8-914-614-17-12.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству добавили, что по факту аварии проводится доследственная проверка, и по ее результатам примут законное решение.

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#ДТП #здоровье #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    как зодолбали эти проскакуны на мигающий. иногда хочется расстрелять водятлов, которые не то что на мигающий, а уже на красный вылетают на перекресток и пристраиваются к хвосту налево.

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