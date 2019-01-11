Амурчане стали больше жаловаться на банки и страховщиков

В Приамурье в январе 2019 года отмечено увеличение числа жалоб, направленных в Банк России. Показатель увеличился до 249 обращений, это на 37 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среди общего числа жалоб 94 пришлось на кредитные организации, 105 — на некредитные финансовые организации, 50 — по другим вопросам.

Обращения клиентов кредитных организаций в 53 % случаев связаны с потребительским кредитованием, в том числе с неправомерными действиями коллекторов, проблемами по погашению кредитов, навязыванием дополнительных услуг и другим вопросам.

«В структуре некредитных организаций 38 % жалоб подано в отношении субъектов страхового дела. Преимущественно они затрагивали вопросы обязательного страхования автогражданской ответственности: часть обращений касалась неверного, по мнению автовладельцев, применения коэффициента бонус-малус, другая часть освещала проблемы, связанные с оформлением электронных полисов и нарушением сроков выплаты страхового возмещения», — прокомментировал управляющий отделением по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Россиийской Федерации Владимир Волков.

Весомая доля — 30 % обращений в данной подгруппе — пришлась на субъекты рынка ценных бумаг и товарного рынка. В обращениях амурчане указали проблему навязывания векселей кредитной организацией.

В отношении субъектов рынка микрофинансирования амурчане подали 32 жалобы, все — на микрофинансовые организации. Наибольшая часть обращений была связана с вопросами по совершению действий, направленных на возврат задолженности по договорам микрозайма.

Доля жалоб амурчан в общем количестве жалоб, поступивших на рассмотрение в Банк России по Дальневосточному федеральному округу, составила 21 %. В целом на регионы Дальнего Востока пришлось около 6 % от общего числа обращений по России.