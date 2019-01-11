Сковородинцы, оставшиеся в доме с обрушившимся балконом, обратились к президенту

Жители аварийного дома в Сковородине, где в декабре 2018 года рухнул балкон из-за деформации здания, написали письма-обращения к президенту, его полномочному представителю, а также губернатору Амурской области. Люди ждут активных действий по расселению из потенциально опасного строения.

В письме жители многоквартирного дома по улице Василевского, 2, рассказали о самом происшествии, а также о том, что жилое строение было признано аварийным и для жилья непригодным.

«Предварительно установлено, что техническое состояние конструкций и здания в целом характеризуется повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и отдельные висячие стеновые панели могут выпасть из стены из-за разрушения связей. Предвестником этого является выход панелей из плоскости торцовой стены второго этажа здания с обрушением вышележащей плиты перекрытия лоджии, из-за утраты стальных связей с северной стороны торца здания. Похожие явления наблюдаются и с южной стороны торца здания, хотя и меньше.

В ходе обследования в подвале жилого дома установлено, что в опорных узлах колонн и поперечных ригелей при монтаже были использованы подкладки из обрезков листовой стали и швеллера высотой в разных местах до 150 миллиметров пораженных в настоящее время сплошной межкристаллической коррозией с расслоением металла и 100 % площадью поражения. Стойкость металла как опорного элемента утрачена, что может привести к внезапному разрушению как конструктивного элемента, так и здания в целом. Необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий», – говорится в уведомлении сотрудников палаты судебных экспертов.

Жители пишут, что органы местного самоуправления, представители «ТСЖ 5 км» проводят ежесуточный мониторинг за состоянием их дома, ищут помещения для расселения. Однако пока удалось найти только 10 квартир в муниципальном маневренном фонде.

«10 квартир практически все доделаны, предоставляются по мере ремонта. Большая часть уже въехала, но по двум квартирам была загвоздка в том, что судебное решение о выселении есть – люди-должники, через службу судебных приставов работали, поэтому не приступили еще к нескольким квартирам», – рассказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.

Дополнительно власти подыскивают другое временное жилье.

По словам Алексея Викторовича, для полного расселения аварийного дома площадью около 3 тысяч квадратных метров необходимо, по самым предварительным подсчетам, более 100 миллионов рублей. Таких средств в местном бюджете нет, кроме того, на вторичном рынке нет необходимого количества жилья.

«Люди оказались в безвыходной ситуации. В доме большинство семей с несовершеннолетними детьми, есть многодетные семьи, пожилые граждане, инвалиды. Переезжать людям просто некуда. Кто-то снимает жилье, опасаясь за свою жизнь, им приходится оплачивать коммунальные услуги своей квартиры, а также съем жилья. Другим же приходится оставаться в своих квартирах от безвыходности, потому что некуда переехать и нет средств снимать другую квартиру. Мы живем в постоянном страхе, что наш дом может в любой момент подвергнуться разрушению и соответственно привести к трагическим последствиям. Мы боимся за жизни наших детей. Впереди весна и страшно представить, чем нам это может грозить. Мы каждый день, находясь дома, вздрагиваем от посторонних звуков. Мы обращаемся к вам с просьбой оказать помощь и содействие в решении вопроса переселения граждан из данного аварийного дома», – с такой мольбой о помощи жильцы обратились в высшие органы власти.

Власти местные вроде бы как постарались сделать все, что можно было. Мы прекрасно понимаем, что маневренного фонда на 60 квартир не будет в любом случае, а для расселения нужно будет привлечение довольно-таки больших финансовых средств, и наш бюджет однозначно не будет иметь такого объема денег. Прекрасно понимаем, что большая работа должно вестись на областном уровне. Люди не видят, что идет какое-то движение. В основном разговоры о том, что маневренный фонд ремонтируется, кому-то он предоставляется, расселение будет, но никто не говорит о сроках каких-то или мерах. Поэтому жители пожелали заявить о себе», – объяснила одна из жительниц дома.

На данный момент жители получили ответ только из администрации президента. В нем говорится, что обращение сковородинцев было перенаправлено в региональное правительство, а также прокуратуру Амурской области.

Теперь люди ждут ответ от остальных инстанций.