Православным предложили отказаться от Интернета на время поста

Православным жителям России предложили в Великий пост ограничить себя не только в еде, но и в других злоупотреблениях. Среди болезней духа назвали в первую очередь социальные сети и Интернет, от которых на время поста призывают отказаться.

Великий пост даст возможность верующим воздержаться от «неадекватного использования социальных сетей и Интернета». Такое мнение РИА «Новости» выразил руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви Велибор Джомич.

«Конечно, информационные технологии, социальные сети, представляют собой новую категорию общественной реальности. Не скажу ничего нового, если напомню, что эти вещи не существовали во время всех предыдущих 20 веков христианства. Но бог в своей премудрости дал нам ответы через церковь на многие современные вопросы в Святом писании и Святом предании нашей матери-церкви», – сказал Джомич.

Он также отметил, что практически все люди зависимы от интернета. Джомич назвал ее болезнью души и внутренней природы, которую можно вылечить только воздержанием в пост. Он подчеркнул, что речи о полном запрете не идет, поскольку позиции церкви не противоречит тому, что служит добрым целям и коммуникации. Однако на время поста стоит исключить интернет полностью или хотя бы максимально ограничить себя в этом.

Великий пост для православных продлится с 11 марта до 27 апреля.