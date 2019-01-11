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Полиция ищет водителя, насмерть сбившего женщину в Белогорске (видео)

Полиция ищет водителя, насмерть сбившего женщину в Белогорске (видео)

В Белогорске погибла женщина-пешеход. Трагедия произошла в воскресенье, 10 марта, около 23 часов. Как сообщает полиция, женщину сбил автомобиль, скрывшийся с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека».

Полицейские просят помочь найти водителя. Важна любая информация – от свидетелей, очевидцев ДТП или самого водителя. Сообщения принимают по номерам 02, 102 (звонок с мобильного) и (41641) 2-07-53.

Тем временем трагический случай обсуждается в социальных сетях. Пользователи сообщают о том, что зачастую местные автомобилисты используют дорогу, где случилось ДТП, «как взлетную полосу». Пишут и о том, что женщину сбили дважды: после первого наезда она была жива, но следом на скорости проехал другой автомобиль. Наезд на женщину стал для нее смертельным.

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#Белогорск #ДТП #происшествия

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