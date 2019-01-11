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Пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта
Фото: ru.depositphotos.com

Пятиклассники из Кудрова Ленинградской области устроили в школе акцию «Без баб» в честь 8 Марта. Начали они с расклейки листовок, а закончили пинками. Пострадали даже восьмиклассницы.

О прошедшей акции рассказала мать одной из учениц школы на своей странице в соцсети. По словам женщины, школьники начали акцию с расклеивания листовок, на которых был изображен перечеркнутый символ Венеры.

Затем некоторые из организаторов акции перешли на агрессию и начали пинать проходящих мимо школьниц. Женщина посетовала, что от действий пятиклассников пострадала в том числе ее дочь, учащаяся восьмого класса.

В комментариях к записи пользователи предположили, что идея провести акцию «Без баб» возникла у пятиклассников благодаря одноименному интернет-сообществу в соцсетях, сообщает ИА «Лента.ру».

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#дети #праздники

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    10 минут назад

    Провести встречную Акцию под названием "Без Педерастов"

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Малолетние дебилы. (

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 минуты назад

    Не понятно, а что не так? Прынцессы привыкли к популизаторству оленей с самых юных лет, а как только мальчишки решили хоть чуток противостоять вагиням, сразу СМИ развонялось.

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