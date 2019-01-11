Пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Пятиклассники из Кудрова Ленинградской области устроили в школе акцию «Без баб» в честь 8 Марта. Начали они с расклейки листовок, а закончили пинками. Пострадали даже восьмиклассницы.

О прошедшей акции рассказала мать одной из учениц школы на своей странице в соцсети. По словам женщины, школьники начали акцию с расклеивания листовок, на которых был изображен перечеркнутый символ Венеры.

Затем некоторые из организаторов акции перешли на агрессию и начали пинать проходящих мимо школьниц. Женщина посетовала, что от действий пятиклассников пострадала в том числе ее дочь, учащаяся восьмого класса.

В комментариях к записи пользователи предположили, что идея провести акцию «Без баб» возникла у пятиклассников благодаря одноименному интернет-сообществу в соцсетях, сообщает ИА «Лента.ру».