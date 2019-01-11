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Фекальная горка в Чигирях обошлась местной «управляйке» в 250 тысяч рублей

Фекальная горка в Чигирях обошлась местной «управляйке» в 250 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

Оштрафована управляющая компания, работающая в селе Чигири Благовещенского района. На этом настаивал прокурор, и его поддержал суд.

Прокуратура Благовещенского района провела проверку по публикациям СМИ об образовании в Чигирях наледи из-за разлившихся нечистот.

Было установлено, что, в нарушение статей 161, 165 Жилищного кодекса РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, управляющая компания в селе не приняла меры по своевременному вывозу жидких бытовых отходов, не организовала работу по устранению последствий разлива нечистот.

По выявленным нарушениям прокуратура возбудила в отношении «управляйки» административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Суд, рассмотрев материалы дела, признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения. Управляющей компании назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Как сообщало Амур.инфо, эта управляющая компания повинна в образовании в Чигирях фекальной горки из нечистот.С этой горки катались местные дети. О ситуации рассказали СМИ, в том числе федеральные, и фекальная горка стала всероссийским мемом. К ситуации подключилась прокуратура. В январе сообщалось, что горку убрали.

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#ЖКХ

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