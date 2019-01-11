Фотограф из Благовещенска открыл выставку в Хабаровске

В настоящий момент Антон Шевченко является постоянным автором ведущих отечественных журналов о фотографии, состоит в Русском географическом обществе и Хабаровском краевом отделении Союза журналистов РФ.

Четыре года Антон, по его словам, живет между Благовещенском и Хабаровском. На персональную выставку, которая называется «Перцепция», автор предоставил 47 работ в различных жанрах – от классических портретов и необычных городских зарисовок до погружения в тайную жизнь обыденных предметов, которые предстают перед зрителем в совершенно неузнаваемом облике.

На некоторых работах можно увидеть места Хабаровска, на других – пейзажи экзотических стран. Выставка работает в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Вход бесплатный. «Буду рад, если амурчане смогут посетить эту выставку. Возможно, когда-нибудь открою выставку в Благовещенске», – сказал автор корреспонденту ИА «Амур.инфо».