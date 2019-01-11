Амурчане похитили бюджетные деньги, выделенные на жилье для сирот

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В Амурской области путем обмана были похищены деньги федерального и областного бюджетов. Средства выделялись в качестве субвенций для покупки жилья детям-сиротам.

Как установил Белогорский городской суд, правительству Амурской области был причинен имущественный вред в особо крупном размере – 1 миллион 485 тысяч рублей.

За преступление в августе 2018 года были осуждены двое мужчин по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Амурчан приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Один из них также был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Прокурор Белогорского района подал в суд иск в интересах правительства Амурской области о взыскании ущерба. Судебные инстанции согласились с позицией прокурора и взыскали с осужденных имущественный вред в солидарном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.