Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:19 2

Амурчане похитили бюджетные деньги, выделенные на жилье для сирот

Амурчане похитили бюджетные деньги, выделенные на жилье для сирот
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области путем обмана были похищены деньги федерального и областного бюджетов. Средства выделялись в качестве субвенций для покупки жилья детям-сиротам.

Как установил Белогорский городской суд, правительству Амурской области был причинен имущественный вред в особо крупном размере – 1 миллион 485 тысяч рублей.

За преступление в августе 2018 года были осуждены двое мужчин по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Амурчан приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Один из них также был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Прокурор Белогорского района подал в суд иск в интересах правительства Амурской области о взыскании ущерба. Судебные инстанции согласились с позицией прокурора и взыскали с осужденных имущественный вред в солидарном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 695

#закон #происшествия #финансы

распечатать


Происшествия 7

Амурчанин заарканил банкомат с полутора миллионами рублей
Общество 12

Уголовное дело по базе в Натальине направлено на дополнительное расследование
Происшествия 4

Завитинские бухгалтеры выдавали себя за педагогов и получали их зарплату
Общество

Амурские следователи проводят проверку по невыплате зарплаты рабочим в Тыгде
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    36 минут назад

    Как громко озвучено. Суммы 1 миллион 485 тысяч рублей дай бог на одного сироту хватит, а обвинили как будто всех сирот обворовали.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    31 минута назад

    55

    Как громко озвучено. Суммы 1 миллион 485 тысяч рублей дай бог на одного сироту хватит, а обвинили как будто всех сирот обворовали.



    выявили просто не все случаи, а обворовали и обворовывают ВСЕХ.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь