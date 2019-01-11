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сегодня, 14:59 0

Стало известно, кто из актеров зарабатывает больше всех

Стало известно, кто из актеров зарабатывает больше всех
Фото: ru.depositphotos.com

В Сети появились имена российских артистов, которые получают за съемки самые большие суммы. Из пяти самых высокооплачиваемых артистов всего лишь одна женщина, ею стала Светлана Ходченкова, чье состояние оценивается в миллион долларов.

На первом месте расположился 51-летний актер Дмитрий Нагиев. Он заработал 3 миллиона 200 тысяч долларов. Такой высокий доход Нагиеву обеспечил сериал «Кухня», фильмы «Непрощённый», «Ёлки» и «Бабушка лёгкого поведения-2», сообщает Eg.ru.

На втором месте находится Федор Бондарчук. Его заработок насчитывает 1 миллион 300 тысяч долларов. Высоко оценена работа Бондарчука как актера в сериалах «Год культуры» и «Молодежка», а также в фильмах «Мифы» и «Лед».

На третьем месте расположились Владимир Машков и Светлана Ходченкова, заработавшие больше Данилы Козловского. Машков и Ходченкова заработали по миллиону долларов каждый. Из последних работ наибольшую славу Машкову принесла картина «Движение вверх», а Ходченковой - роли в сериалах «Годунов» и «Домашний арест».

Данила Козловский находится строчкой ниже своих коллег с заработком в 800 тысяч долларов. Больше всего актер заработал за фильмы «Легенда № 17», «Викинг» и «Тренер».

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#кино #шоу-бизнес

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