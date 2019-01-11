В Благовещенске два товарища начали женский день со стрельбы

В Благовещенске 8 марта раздались выстрелы в одной из квартир. Двое мужчин, находясь под действием алкоголя, повздорили. В результате один выстрелил другому в лоб из пневматического оружия.

Об инциденте редакции Амур.инфо рассказала супруга потерпевшего. По словам женщины, сейчас ее муж находится в областной больнице в крайне тяжелом состоянии. В сознание он пока не пришел.

«Вообще, мы в Зее живем. Муж с товарищем приехал в Благовещенск по делам, остановился в квартире моей бабушки, она в другом городе пока находится. В ночь на 8 марта они с товарищем были в развлекательных заведениях, выпивали, потом под утро приехали в эту квартиру и начали ругаться. Муж пошел на кухню и схватил кухонный нож, а у другого был пневматический пистолет. В итоге муж ножом не воспользовался, а вот его товарищ выстрелил. Первый раз он промахнулся, а вторая пуля прямо в лоб попала», – рассказала супруга пострадавшего Яна.

Женщина также добавила, что после происшествия стрелявший уехал. В квартиру он вернулся спустя пару часов и только тогда вызвал скорую помощь. Все это время раненый лежал без сознания. В этот же день Яна приехала в Благовещенск к мужу.

«Муж поступил в больницу в 9 часов утра, а выстрел был примерно в 7:15. В 16 часов я была здесь. Муж в тяжелом состоянии, у него отек мозга и контузия. Он находится в коме в областной больнице. Прогнозы неясны. У нас маленький ребенок, 9-месячный. Мужу всего 28 лет. А этого стрелявшего отпустили. Насколько мне известно, он в Благовещенске под подпиской о невыезде. Вроде как сейчас выясняют, была это самооборона или нет», – поделилась девушка.

В амурском следственном управлении подтвердили, что такое происшествие было, и пояснили, что 8 марта утром между двумя ранее судимыми 28-летними мужчинами произошел конфликт. Оба были нетрезвы. Один из мужчин выстрелил в другого. В настоящее время возбуждено уголовное дело, по какой именно статье, не уточняется. Подробности случившегося не разглашаются.