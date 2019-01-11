За ДТП, устроенное в Приамурье школьниками, наказали родителей

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«Несовершеннолетний взял автомобиль, принадлежащий родственнику, без разрешения. Вместе с товарищем, тоже несовершеннолетним, поехал кататься. Парень, который сидел за рулем, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части. В результате ДТП несовершеннолетние не пострадали. Автомобиль получил механические повреждения», – рассказали ИА «Амур.инфо» в ведомстве.

В отношении родителей обоих подростков были составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). С ребятами и их родителями провели профилактические беседы.