СМИ: В Сирии пропал офицер из Амурской области

Сухроб Абдувалиевич в 2001 году окончил военно-юридический факультет Военного университета Министерства обороны России, проходил службу в комендатуре Душанбинского гарнизона, а после окончания в 2016 году Академии Генерального Штаба, был направлен для дальнейшего прохождения службы в 38-ю гвардейскую мотострелковую бригаду Восточного военного округа на должность командира батальона.

В 2018 году майор Каримов убыл в Сирию в состав оперативной группировки российских войск.

Как сообщается в телеграм-канале «Военный обозреватель», близкие офицера обратились в Министерство обороны, однако военное ведомство игнорирует вопросы родственников, не давая никаких ответов. В областной ветеранской организации не смогли раскрыть подробности происшествия, сославшись на то, что судьбу действующих военнослужащих они не отслеживают.