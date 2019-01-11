СМИ: В Сирии пропал офицер из Амурской области
В Сирии в засаду попала машина с российскими военнослужащими. В машине находился майор Сухроб Каримов, который служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде, расположенной в поселке Екатеринославка Амурской области. О судьбе майора ничего не известно, сообщает ИА REGNUM.
Сухроб Абдувалиевич в 2001 году окончил военно-юридический факультет Военного университета Министерства обороны России, проходил службу в комендатуре Душанбинского гарнизона, а после окончания в 2016 году Академии Генерального Штаба, был направлен для дальнейшего прохождения службы в 38-ю гвардейскую мотострелковую бригаду Восточного военного округа на должность командира батальона.
В 2018 году майор Каримов убыл в Сирию в состав оперативной группировки российских войск.
Как сообщается в телеграм-канале «Военный обозреватель», близкие офицера обратились в Министерство обороны, однако военное ведомство игнорирует вопросы родственников, не давая никаких ответов. В областной ветеранской организации не смогли раскрыть подробности происшествия, сославшись на то, что судьбу действующих военнослужащих они не отслеживают.
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