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сегодня, 14:31 0

Голосование на Амур.инфо показало, что бывшие руководители никому ничего не должны

Голосование на Амур.инфо показало, что бывшие руководители никому ничего не должны
Фото: ru.depositphotos.com

На Амур.инфо завершилось голосование по вопросу: «Должен ли бывший высший руководитель области информировать жителей о новом месте работы?» В опросе, который продлился с 28 февраля по 11 марта, приняли участие 1 227 человек.

Большинство респондентов считают, что бывшее руководство не должно отчитываться. «Это его частное дело», – ответили 439 человек (35,8 % от всех опрошенных). Еще 41 человек (3,3 %) считают, что не должен, но с оговоркой: «Если его об этом не спросят представители СМИ».

Бывший высший руководитель обязан самостоятельно проинформировать амурчан о своем новом статусе – в этом уверены 200 участников голосования (16,3 %). Еще 212 респондентов (17,3 %) согласны с тем, что «бывший» обязан рассказать о новом месте работы, но только в том случае, если эта работа по-прежнему связана с Амурской областью.

36 опрошенных (2,9 %) высказались неопределенно: «Все зависит от того, какую должность он занимал». 294 проголосовавших (24 %) расписались в равнодушии к поставленному вопросу.

Графу «Другой вариант» выбрали 5 человек (0,4 %). И вот что они написали: «Ничего не должен. Скатертью дорожка!» – напутствовал первый из пяти. «Больше нечего обсудить?» – спросил второй. «Про последних наших "руководителей" могу сказать только одно: ушли и слава богу!» – признался третий. «Перед кем он должен отчитываться? Перед избирателями, которые его не выбирали? Смех!» – написал четвертый. Замыкающий этого квинтета хотел описать, насколько ему безразличны бывшие руководители и их нынешние места работы, но получилось нецензурно.

Кстати, про цензуру: на Амур.инфо стартовало новое голосование по вопросу: «Поддерживаете ли вы введение цензуры в интернете?»

Поддерживаете ли вы введение цензуры в интернете?

Да, подавляющая часть информации из Сети развращает молодежь

Да, интернет способствует распространению терроризма и других негативных влияний

Да, интернет отучает мыслить самостоятельно

Нет, интернет помогает развиваться, дает возможность жителям отдаленных районов приобщаться к мировым ценностям

Нет, это откат к сталинским временам, так и до репрессий недалеко

Нет, развитие технологий запретами не остановить

Я почти не пользуюсь интернетом

Мне все равно

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#СМИ

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