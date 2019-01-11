Устав Благовещенска хотят изменить ради проведения выборов

В Благовещенске готовятся изменить устав. Публичные слушания по этому поводу пройдут 13 марта. Документы к мероприятию опубликованы на сайте Благовещенской городской думы. Изменить предлагается в том числе статью о городской Думе. Избирать депутатов планируется только по одномандатным округам.

«Городская дума состоит из 30 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе по 30 одномандатным избирательным округам», – говорится в проекте статьи устава.

13 марта в 17 часов благовещенцев ждут в зале заседаний по адресу: улица Ленина, 108/2. В состав оргкомитета по проведению публичных слушаний вошли 9 человек, в том числе председатель комитета Благовещенской городской думы по местному самоуправлению Юрий Грошев и управляющий делами аппарата Думы Владимир Левцов.

Сейчас депутатов избирают по смешанной системе, половину – по одномандатным округам, половину – по партийным спискам. Систему власти хотят изменить, отказавшись от прохождения в представительный орган «списочников». Следующие выборы в гордуму пройдут уже в сентябре 2019 года.

Как сообщало Амур.инфо, внесение изменений в устав обсудили на последнем заседании гордумы. Как считают сторонники новшеств, при проведении выборов по одномандатным округам, у депутатов есть личная ответственность перед избирателями. Один из плюсов пропорциональной системы – экономия бюджетных средств.

После проведения публичных слушаний вопрос вынесут на обсуждение гордумы.