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сегодня, 14:08 18

Устав Благовещенска хотят изменить ради проведения выборов

Устав Благовещенска хотят изменить ради проведения выборов
Фото: blagduma.ru

В Благовещенске готовятся изменить устав. Публичные слушания по этому поводу пройдут 13 марта. Документы к мероприятию опубликованы на сайте Благовещенской городской думы. Изменить предлагается в том числе статью о городской Думе. Избирать депутатов планируется только по одномандатным округам.

«Городская дума состоит из 30 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе по 30 одномандатным избирательным округам», – говорится в проекте статьи устава.

13 марта в 17 часов благовещенцев ждут в зале заседаний по адресу: улица Ленина, 108/2. В состав оргкомитета по проведению публичных слушаний вошли 9 человек, в том числе председатель комитета Благовещенской городской думы по местному самоуправлению Юрий Грошев и управляющий делами аппарата Думы Владимир Левцов.

Сейчас депутатов избирают по смешанной системе, половину – по одномандатным округам, половину – по партийным спискам. Систему власти хотят изменить, отказавшись от прохождения в представительный орган «списочников». Следующие выборы в гордуму пройдут уже в сентябре 2019 года.

Как сообщало Амур.инфо, внесение изменений в устав обсудили на последнем заседании гордумы. Как считают сторонники новшеств, при проведении выборов по одномандатным округам, у депутатов есть личная ответственность перед избирателями. Один из плюсов пропорциональной системы – экономия бюджетных средств.

После проведения публичных слушаний вопрос вынесут на обсуждение гордумы.

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#выборы #городская власть #политика

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    ЕР судорожно цепляется за власть-каждый раз меняя условия выборов

  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    начинается выборы выборы кандидаты....

    а из ер уже скоро видимо массовый исход начнется дабы стать самовыдвиженцами, это тепрь больше как клеймо позора нежели достижение)))

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    надо в Уставе так и записать-для победы ЕР организовать 30 мажоритарных округов

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Аня2828

    начинается выборы выборы кандидаты.... а из ер уже скоро видимо массовый исход начнется дабы стать самовыдвиженцами, это тепрь больше как клеймо позора нежели достижение)))



    Они не станут самовыдвиженцами, ибо придётся собирать подписи, а если двигаться от партии, то сбора подписей не требуется, таким образом они ОБМАНЫВАЮТ избирателей, декларируя себя, якобы, независимым, но по факту - Едросы в овечьей шкуре, чья задача - лоббирование собственных финансовых интересов За примером далеко ходить не нужно, там таких "самовыдвиженцев" представлено что в Гордуме, что в Заксобрании.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    При том, что ЛДПР предлагает сократить число депутатов в городе и ввести партийное формирование представительного органа власти, чтобы исключить траты на проведение перевыборов. Тогда партии будут нести ответственность за своих кандидатов, ибо это лишит партию на получение голосов в других органах муниципалитетах или законодательных органах власти.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну и каким образом партия ЛДПР понесла ответственность за братьев Абрамовых, которые перестали быть депутатами?

    Только конкретно-как ПАРТИЯ ответила?

    Че Труш боишься не пройти без списков?

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Альтер

    Ну и каким образом партия ЛДПР понесла ответственность за братьев Абрамовых, которые перестали быть депутатами? Только конкретно-как ПАРТИЯ ответила? Че Труш боишься не пройти без списков?



    Скорее всего именно так.

    Выборы по спискам- заведомо коррупционная схема выдвижения депутоидов, чтобы иметь возможность за долю малую протащить в думу вообще хрен пойми кого и их шлюх. А если будут самовыдвиженцы-уроды - значит сам себе злой буратино - видел за кого голосовал(а).

    Впрочем женщины обычно голосуют по принципу понравился внешне или нет. Их почему-то мало интересует программа и прошлое кандидатов.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Альтер

    Ну и каким образом партия ЛДПР понесла ответственность за братьев Абрамовых, которые перестали быть депутатами? Только конкретно-как ПАРТИЯ ответила? Че Труш боишься не пройти без списков?



    Маратик, а что не так сделано Сергеем и Иваном?.. Я чот не пойму тебя. ну-ка уточни.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    мыжго

    Альтер

    Ну и каким образом партия ЛДПР понесла ответственность за братьев Абрамовых, которые перестали быть депутатами? Только конкретно-как ПАРТИЯ ответила? Че Труш боишься не пройти без списков?



    Скорее всего именно так.

    Выборы по спискам- заведомо коррупционная схема выдвижения депутоидов, чтобы иметь возможность за долю малую протащить в думу вообще хрен пойми кого и их шлюх. А если будут самовыдвиженцы-уроды - значит сам себе злой буратино - видел за кого голосовал(а).

    Впрочем женщины обычно голосуют по принципу понравился внешне или нет. Их почему-то мало интересует программа и прошлое кандидатов.



    Это что за поток "сознания" ну-ка давай, и ты то ж раскрой суть детально. мне прям интересно стало. Выше описано то,к ак "самовыдвиженцы" от Едра пролезают и потом работают там вместе с Едром. Каким образом "самовыдвиженец" будет вести работу в представительном или законодательном органе власти, если решение принимается большинством голосов, партии выдвигают экономико-социальный курс а самовыдвиженец что? Кричит, что во дворе по его округу лавочек нужно больше поставить?.. ну таким образом Администрация определяет круг "самовыдвиженцев" которые обеспечивают ей работу, этим "самовыдвиженцам" администрация делает на участках лавочки и песочек, за счёт средств всех иных горожан, эти "самовыдвиженцы" работают сообща в собственных интересах, объединившись кулуарно.

  • specc

    specc
    49 минут назад



    а что не так сделано Сергеем и Иваном?



    прежде чем задавать такой вопрос, нужно ответить на вопрос:



    а что сделано Сергеем и Иваном?



    оффтоп: для себя эти "братки" сделали всё правильно, по классической схеме. Щас протирают штаны в первопрестольной, да посмеиваются. Для "братков" Труш - это отличная находка,чтобы пороть чушь и нести пургу.

  • Кто

    Кто
    40 минут назад

    мыжго



    А если будут самовыдвиженцы-уроды - значит сам себе злой буратино - видел за кого голосовал(а).



    ну знаешь и че тебе это даст? со знанием обтекать будешь?

  • Кто

    Кто
    37 минут назад

    Ну вот в Заксобрании половина одномандатники, дружно за пенсионную реформу проголосовала и Ч Е Г О дальше? А ничего.

  • Кто

    Кто
    33 минуты назад

    Аня2828

    начинается выборы выборы кандидаты.... а из ер уже скоро видимо массовый исход начнется дабы стать самовыдвиженцами, это тепрь больше как клеймо позора нежели достижение)))



    они станут , как массоны втихую собираться и нами править.

    и ничего не сделаешь, нагонят опять покорных овец на слушания....



  • Кто

    Кто
    31 минута назад



    при проведении выборов по одномандатным округам, у депутатов есть личная ответственность перед избирателями.



    и в чем она заключается?

  • tankist btb

    tankist btb
    23 минуты назад

    Еще весна а с корабля уже бегут. Начнут выходить из партии. но народ не надуть мы узнаем к какой партии они относились.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    23 минуты назад

    specc



    а что не так сделано Сергеем и Иваном?



    прежде чем задавать такой вопрос, нужно ответить на вопрос:



    а что сделано Сергеем и Иваном?



    оффтоп: для себя эти "братки" сделали всё правильно, по классической схеме. Щас протирают штаны в первопрестольной, да посмеиваются. Для "братков" Труш - это отличная находка,чтобы пороть чушь и нести пургу.



    Что собой представляет Совет, Дума, Заксобрание и какими полномочиями наделены депутаты? Каким соотношением голосов принимается решение? Чем руководствуются при принятии решений?

  • tankist btb

    tankist btb
    21 минута назад

    я понимаю что это уловки ЕР. но это нужно было лет 10 назад изменить. выборы мэра они как балалайки туда сюда изменяли

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    13 минут назад

    tankist btb

    я понимаю что это уловки ЕР. но это нужно было лет 10 назад изменить. выборы мэра они как балалайки туда сюда изменяли



    почему лет 10 назад? Чего бы это дало и кому? Граждане выбирают самого самого благотворительного из прочего числа кандидатов, тогда какую задачу выполняет он будучи депутатом, если на выборах он тратил собственные деньги на благотворительность?

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