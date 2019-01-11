Зейский район готов принимать туристов, но их не хватает

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

В Зее состоялось совещание по вопросам развития внутреннего туризма. В частности, речь шла о том, как изменить географию существующего турпотока, задействовав северную часть Амурской области.

Зейский район обладает богатым разнообразием природных ресурсов, что позволяет развивать практически все виды туризма. Однако в настоящее время туристско-рекреационный потенциал территории практически не используется. Связано это, прежде всего, с удаленностью от областного центра и отсутствием постоянного туристического потока.

По подсчетам специалистов, краеведческий музей Зеи за год посещают менее 100 путешественников. Еще около 250 индивидуальных туристов ежегодно проходят экологические маршруты Зейского заповедника. Основной поток отдыхающих наблюдается в летний сезон. Это люди, которые приезжают отдыхать на знаменитые пляжи возле поселка Снежногорский.

«Фактически мы готовы принять гораздо большее количество туристов. В городе достаточно гостиниц и кафе, чтобы всех разместить, накормить. В окрестностях есть комфортабельные базы. Можно качественно наполнить программу пребывания с посещением Зейской ГЭС. Есть достопримечательности на любой вкус. Люди могут познакомиться с богатой историей нашего края, при желании отправиться в тайгу и своими глазами увидеть древний археологический памятник "Арбинскую писаницу" или же побывать на могиле Улукиткана. Единственное, что сейчас отпугивает, это расстояние. Мало кто понимает, что, преодолев его, вы найдете то, что не увидите больше нигде», – сказала директор краеведческого музея Зеи Татьяна Брылёва.

Наличие большого количества рек, озер, ягодно-грибных мест делают территорию района привлекательной для развития охотничье-промыслового туризма. В местных реках водятся хариус, ленок, щука, таймень.

История Зейского района тесно связана с развитием золотодобычи. В начале XIX века территория активно заселялась переселенцами из центральных губерний России, Украины и Прибалтики. В Зее работает единственный на Дальнем Востоке отраслевой музей, где собраны элементы традиционного жилья, быта старателей. Используя сохранившиеся объекты, есть потенциал создания «Старательской деревни», которая привлечет желающих окунуться в историю района и попробовать себя в роли золотодобытчика.

Главный акцент, уверены краеведы, нужно делать на развитии активного туризма и семейного отдыха. Желающие осваивать это направление в районе есть. Совсем недавно в селе Заречная Слобода, что находится в двух километрах от Зеи, местный предприниматель построил современный загородный клуб. В помещениях базы отдыха, расположенной на живописном берегу реки, заканчивают ремонт. Летом на территории появятся бассейн и комфортабельные домики, чтобы люди могли оставаться с ночевкой, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Очень любят у нас отдыхать школьники. На выпускной уже все места забронированы. В планах построить баню, сделать автостоянку. Этот бизнес-проект окупится лишь через несколько лет. У нас просто нет такого количества отдыхающих. Если бы турпоток был налажен, у предпринимателей появился бы стимул вкладываться в это дело и создавать подобные туристические объекты», – рассказал руководитель загородного клуба «Династия» Игорь Злобин.

Для развития активного туризма в Зейском районе есть все предпосылки. Так, живописные места поселков Хвойный, Горный подходят для организации пеших маршрутов с рыбалкой и прогулкой на лошадях. Есть возможность организации сплавов по рекам Ток, Гилюй, Хаимкан, Арби, Уркан и другим. Интересны пешие маршруты по заказнику «Бекельдеуль» с восхождением на одноименную гору. В настоящее время путешественники активно осваивают экологические маршруты Зейского заповедника. Востребованными могут стать водные прогулки по Зейскому водохранилищу с высадкой на берег в живописных местах.

Чтобы привлечь туристов, власти района и города Зеи подали заявку на проведение в 2019 году второго Амурского международного туристического форума AMUR TRAVEL на своей территории.

«У нас большие ожидания в этом плане. Если будет принято решение в пользу Зейского района, это позволит здесь на месте показать все, чем мы богаты. Перспективы огромные, мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии. Это новые рабочие места, рост занятости экономически активного населения и его благосостояния, развитие малых предприятий. Сейчас ведется работа на перспективу. Рассматриваем возможность строительства горнолыжного спуска, есть желающие открыть на территории города рыбное хозяйство, где будут разводить форель», – рассказал глава Зеи Сергей Гибадуллин.

В 2018 году главное туристического событие региона прошло в Бурейском районе. К подготовке форума подключился не только муниципалитет. В создании инфраструктуры активно участвовали местные жители, предприниматели. Были установлены знаки туристской навигации – таблички, указатели. Значительно преобразилась экологическая тропа в природном парке «Бурейский», большую работу провели владельцы конефермы «Надежда», где разводят лошадей породы «Русский тяжеловоз».

«Независимо от того, какое решение будет принято, мы запланировали рекламный пресс-тур в Зею и Зейский район. Его цель – показать север и все его богатства экспертам, представителям туристических сообществ, журналистам. Это не значит, что юг области останется без внимания. С нашей точки зрения, достаточно перспективным для южной и центральной части региона является агротуризм. Работа в этом направлении планомерно ведется», – отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Решение о точных сроках и месте проведения Амурского международного туристического форума AMUR TRAVEL будет принято в середине марта на заседании рабочей группы. За право стать главной площадкой форума соревнуются два направления – север (город Зея, Зейский район) и юг (Бурейский и Архаринский районы).